Холоднеча в Україні відступить, але ненадовго: синоптики попередили про нові "сюрпризи" від погоди і назвали дати

Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У середу, 17 червня, погода в Україні принесе невеликі грозові дощі у більшість областей, проте вдень буде тепло, а на півдні країни повітря прогріється до +29 градусів вище нуля.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, 17 червня в більшості регіонів України стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +24 градусів тепла. Трохи вищі температури очікуються на півдні, південному сході країни, а також у Дніпропетровській області, де повітря прогріється до +23…+26 градусів.

Що стосується опадів, то парасольки знадобляться мешканцям центральних та західних областей, за винятком Волині та Рівненщини, тоді як на решті території суттєвих дощів не передбачається.

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Експертка додає, що найближчим часом температурні показники будуть трохи коливатися, проте ближче до кінця тижня почнеться поступове потепління, а періодичні дощі й надалі оминатимуть лише південну частину країни.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 17 червня формуватимуться окремі грозові осередки з нетривалими зливовими дощами різної інтенсивності. Температура вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів тепла.

За словами метеоролога, у четвер, 18 червня, ситуація в атмосфері почне мінятися завдяки західному антициклону, який принесе до нашого регіону довгоочікуване покращення погоди. Дощів стане суттєво менше, почне дути західний вітер, а сонце поступово прогріватиме повітря. Завдяки цьому вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла, а вдень піднімуться до цілком комфортних +22…+27 градусів.

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв’ю для NV розповів, що найближчими днями в Україні потеплішає.

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«17 червня до +24 майже по всій країні, а на півдні — до +29 градусів. Нічні значення теж поповзуть угору: 18 червня — до +10 +15, а у п’ятницю-суботу, 19−20 червня, по всій території України вночі має бути +13 +19 градусів. Надалі, у період із 21 по 25 червня нічне повітря прогріється до +15 +22 градусів, а денні значення сягатимуть +23 +29», — розповів синопки.

Водночас він попередив, що нова хвиля похолодання може розпочатися від 25 червня — тоді температура повітря знизиться на 3-5 градусів.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 17 червня в країні буде мінлива хмарність. Нічні години минуть без опадів, проте вдень, за винятком південних та південно-східних регіонів, подекуди пройдуть нетривалі дощі з грозами.

Протягом доби переважатиме західний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі термометри показуватимуть переважно +9…+14 градусів тепла, а на морському узбережжі повітря прогріється до +17 градусів. Вдень температура в більшості областей становитиме від +19 до +24 градусів, тоді як на півдні країни буде значно тепліше — стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 градусів вище нуля.

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Погода в Укаїні 17 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики шокували прогнозом погоди в Україні на найближчі дні.

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