Поле із маками / © unsplash.com

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У четвер, 4 червня, до України повернеться комфортне літнє тепло, проте атмосферні фронти принесуть із собою короткочасні дощі та грози практично в усі області.

За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря протягом дня коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

«Трохи метеорологічного дьогтю у цю бочечку меду: на Закарпатті (так, так) та на Харківщині + 16+19 градусів. Дощі, переважно короткочасні, пройдуть завтра повсюди в Україні», — прогнозує синоптикиня.

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За словами синоптикині Наталії Птухи, цього тижня погода в Україні буде доволі мінливою, тож сонячні прояснення постійно чергуватимуться з короткими дощами та грозами. Попри це, вже найближчим часом у більшості областей запанує приємне літнє тепло.

У четвер, 4 червня парасольки знадобляться мешканцям практично всіх регіонів, а подекуди прогримлять грози. Денна температура при цьому становитиме близько +23 градусів тепла, тоді як у південній частині країни повітря прогріється до +27 градусів вище нуля.

Ближче до вихідних спека лише посилиться. Уже в п’ятницю термометри покажуть до +27, а в суботу та неділю в більшості областей очікується від +20 до +26. На півдні та південному сході країни буде ще тепліше — там стовпчики піднімуться до +29. Ця тенденція збережеться і на початку наступного тижня, ба більше, у південних областях позначки місцями сягнуть справжніх літніх +30 градусів тепла.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 4 червня в країні буде хмарно з проясненнями.

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Вночі мешканцям північних та більшої частини центральних регіонів варто чекати на невеликі дощі, а вже вдень локальні й короткі опади можливі в різних куточках країни. Крім того, вночі та вранці південні області та Карпати подекуди огорне туман.

Вітер очікується південно-східного напрямку, помірний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Нічна температура повітря триматиметься в межах +10…+15 градусів тепла, а в денні години стовпчики термометрів піднімуться до цілком літніх +22…+27 градусів.

Трохи свіжіше буде на заході та півночі України, де денний максимум становитиме від +18 до +23 градусів.

Погода в Україні 4 червня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що вдень 4 червня у західних областях прогримлять грози, там оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Синоптики попереджають про грози в західних областях України 4 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 4 червня.

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