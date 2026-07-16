Холоднеча відступає, але за нею суне не менш небезпечна стихія: погода в Україні різко зміниться

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 липня / © pexels.com

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У четвер, 16 липня, в Україні утримається комфортна та переважно суха погода з температурою до +30, яка стане останнім прохолодним перепочинком перед поверненням аномальної спеки до +36.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що Україна якраз перетнула середину літа, а погода на 16 липня порадує відсутністю сильних дощів та комфортним теплом у межах +25…+30 градусів тепла, хоча на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде трохи свіжіше — від +23 до +27 градусів тепла.

Своєю чергою, метеоролог Ігор Кібальчич попереджає, що від 17 по 20 липня до Україну повернеться сильна спека. Метеоролог прогнозує вдень +28…+33 градусів тепла, а на півдні та Донбасі — місцями до +34

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19–20 липня у західних та північно-західних областях пройдуть грози з градом і шквалами, тоді як на решті території утримається суха погода. Через високі температури на південному сході суттєво зросте загроза лісових пожеж.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 16 липня в Україні буде спокійна погода без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер очікується північно-західний, який дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів тепла, а вдень прогріється до +25…+30 градусів тепла.

Погода в Україні 16 липня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, під час рекордної хвилі спеки, яка наприкінці червня охопила країни Західної Європи, зафіксували понад 10 тисяч випадків надлишкової смертності.

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