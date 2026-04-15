Холоднеча — все, але суне ще одна стихія: синоптики попередили українців про погодні "сюрпризи"
Україну накриє фінський антициклон Quirin, який розжене хмари, але у деякі регіони принесе дощі та шквальний вітер.
У середу, 15 квітня, Україна перебуватиме під впливом антициклону Quirin, який принесе сонячну, але підступну погоду з нічними заморозками та шквальним вітром. Поки більшість областей насолоджуватиметься весняним теплом до +18, на північному сході пройдуть дощі.
Якою буде погода в Україні 15 квітня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
За даними Українського гідрометцентру, 15 квітня в країні погоду у більшості областей зумовлюватиме поле високого тиску. Синоптики прогнозують переважно суху, хмарну погоду, проте на північному сході країни атмосферний фронт зі сходу спричинить невеликий дощ, вдень також в Карпатах пройдуть невеликі дощі.
Вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень від +13 до +18 тепла, на сході та північному сході країни очікується до +14 градусів вище нуля.
У більшості регіонів України, крім Закарпаття та північного сходу, синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів нижче нуля.
Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, 15 квітня Україна опиниться під впливом фінського антициклону Quirin, який забезпечить переважно суху та сонячну погоду. Лише північно-східні регіони — Сумщину, Чернігівщину та Харківщину — може зачепити атмосферний фронт, де пройдуть невеликі дощі.
Нічна температура повітря залишатиметься низькою, у межах від +1 до +5 градусів вище нуля. Проте вдень очікується потепління до +17 градусів, хоча на північному сході буде дещо прохолодніше: від +9 до +12 градусів тепла.
Вітер північно-західний, помірний, але місцями можливі сильні пориви. Синоптикиня радить не поспішати з легким одягом, оскільки весняне повітря все ще залишається доволі свіжим.
Водночас метеорологи попереджають про сніголавинну небезпеку
«14-15 квітня, у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпечності)», — йдеться у повідомленні.
