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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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128
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Холодні ночі та дощі: прогноз погоди в Україні до кінця тижня

На погоду протягом тижня в Україні впливатимуть циклон та атмосферні фронти, що надійдуть з півночі Європи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Спека відступила

Спека відступила / © Associated Press

До кінця тижня на всій території України спостерігатиметься відчутне зниження температури повітря, особливо вночі. Скрізь пройдуть дощі, місцями з грозами та шквалами.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода на тиждень

У понеділок, 6 липня, вночі невеликий дощ очікується місцями у західних областях, вдень на півночі Лівобережжя країни пройдуть грозові дощі. На решті території без істотних опадів. Вітер західний / південно-західний, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря +10 +16 градусів, вдень +21 +26 градусів, на півдні та на Закарпатті +26 +31 градус.

У вівторок, 7 липня, вночі без істотних опадів. Вдень грозові дощі пройдуть у західних регіонах, а також на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині. На решті території країни без опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с, при грозах місцями можливе посилення до 15 — 20 м/с. Температура повітря на заході та півночі вночі +9 +14 градусів, вдень +19 +24 градуси. В інших регіонах вночі +13 +18 градусів, вдень +26 +32 градуси.

У середу, 8 липня, вночі у західних та південних областях, вдень на більшій частині території країни передбачаються помірні дощі через вплив циклону з Балтії. Істотні опади не передбачаються лише на крайньому південному сході. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря в західних та північних областях +10 +15 градусів, вдень +18 +23 градуси. В інших регіонах вночі +14 +19 градусів, вдень +22 +27 градусів, на південному сході та у Криму +27 +32 градусів.

У четвер, 9 липня, на більшій частині території країни утримається нестійкий характер погоди. Очікуються невеликі, часом помірні дощі, вдень місцями грози, шквали, 15 — 20 м/с. Без істотних опадів лише на Одещині та на Закарпатті. Вітер південно-західний із переходом вдень на західний, 7 — 12 м/с, вдень на Правобережжі країни місцями пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря в західних і північних областях +8 +13 градусів, денна +17 +22 градуси. В інших областях вночі +13 +18 градусів, вдень +21 +26 градусів, у Криму місцями +28 +30 градусів.

У п’ятницю, 10 липня, через вплив циклонічної діяльності у північних, центральних та північно-західних областях збережеться дощова та прохолодна погода. На сході, півдні та крайньому південному заході без опадів. Вітер західний / північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень у південних та західних областях подекуди може посилюватися до 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +8 +14 градусів, денна +18 +23 градуси, на півдні, Донбасі та Закарпатті +23 +28 градусів.

У суботу, 11 липня, дощова та прохолодна погода утримається у північній половині країни, вдень місцями очікуються грози. В решті регіонів без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря +10 +16 градусів, денна +24 +29 градусів, на півночі +18 +23 градуси.

У неділю, 12 липня, вночі по всій Україні без істотних опадів. Вдень у північних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. В інших регіонах малохмарно, без опадів. Вітер утримається північно-західного напрямку, 5 — 12 м/с. Нічна температура повітря +11 +16 градусів, денна +25 +30 градусів, на північному сході +20 +25 градусів.

Раніше синоптики попередили, що найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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