Холодні ночі та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 вересня
У понеділок в більшості регіонів України дощитиме, температура повітря опуститься.
У понеділок, 29 вересня, у низці областей України очікуються дощі. А вночі прогнозується доволі прохолодна осіння погода.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
За прогнозом синоптиків, на початку тижня атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні, Вінницьку, Черкаську, Полтавську області, а вдень — і на південний схід. На решті території опади не очікуються.
Погода у регіонах:
У західних областях хмарно з проясненнями, дощ. Нічна температура повітря +8°…+6 °C, денна +9°…+13 °C.
У північних областях хмарно з проясненнями, дощ. Нічна температура повітря +8°…+6 °C, денна +9°…+13 °C.
У центральних областях частково хмарність з проясненнями, дощ, у кількох регіонах — мінлива хмарність без опадів (Кіровоградська, Дніпропетровська). Нічна температура повітря +8°…+6 °C, денна +13°…+17 °C.
У південних областях хмарно з проясненнями, дощ. Нічна температура повітря +10°…+6 °C, денна +15°…+18 °C.
У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +9°…+6 °C, денна +14°…+17 °C.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода у жовтні. Середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.