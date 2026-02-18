Холодний фронт залишає країну: коли настане справжнє потепління – прогноз

Білка / © Pixabay

Реклама

Попри бажання вже зазирнути у тепліший сезон, цього четверга Україну охопить холодна погода з сильним вітром та подекуди снігом. Проте метеорологи обіцяють, що вже скоро ситуація почне змінюватися, і повітря стане відчутно теплішим.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, найближчої ночі найхолодніше буде на півночі країни, подекуди у центральних областях, а також на півдні досягне Одещини. Температура повітря очікується від мінус дев’яти до мінус дванадцяти градусів. На решті території України термометри покажуть від мінус чотирьох до мінус дев’яти градусів, а на півдні та Закарпатті близько нуля.

Реклама

Діденко розповіла, що вдень 19 лютого максимальна температура повітря в Україні становитиме від мінус двох до п’яти градусів. На півночі країни місцями температура може опускатися до мінус семи градусів. У південній частині України, на південному заході та південному сході очікується від одного градуса морозу до трьох градусів тепла. В Криму стовпчики термометрів піднімуться до +4…+7 градусів.

За прогнозом синоптикині, на півдні, сході та подекуди в центральних областях слід очікувати сильний вітер із поривами штормової сили, тому синоптики радять бути особливо обережними.

Вона розповіла, що циклон, який сьогодні ще приносить сніг та мокрий сніг з налипанням і хуртовинами, вже завтра вдень залишить територію України. Найближчої ночі опади затримаються лише на Лівобережжі, а вдень 19 лютого по всій країні опадів практично не очікується. Лише на сході та північному сході можливий невеликий сніг, який ввечері також припиниться.

У Києві вночі передбачають сніг, а вдень 19 лютого буде сухо. Вітер із північного заходу буде рвучким і некомфортним. Температура вночі становитиме мінус десять градусів, а вдень знизиться до мінус п’яти. На дорогах столиці зберігається ожеледиця, тож водіям слід бути обережними.

Реклама

Діденко зазначила, що з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління. Тепліша погода принесе комфортніші умови для пересування та відпочинку, і нинішні морози вже не будуть відчутними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 лютого, погоду в Україні диктуватиме південний циклон. Через нього у південних, східних та більшості центральних регіонів очікуються опади — переважно помірний сніг та дощ.