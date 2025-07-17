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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Хореографиня програла в казино понад 1 млн грн, які зібрала на поїздку дітей до Грузії — соцмережі

Жінка, яку підозрюють у розтраті грошей, працювала у школі за сумісництвом і була звільнена з посади хореографа ще 30 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
казино

Казино / Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Тренерку, яка займалася хореографією з дітьми в одній зі шкіл у Черкасах, підозрюють у розтраті 1 мільйона 350 тисяч гривень, які вона зібрала для поїздки на фестиваль танців до Грузії. Гроші вона начебто програла в казино.

Про цей випадок написала в соціальних мережах Анастасія Кучер, сестра однієї з учасниць танцювального колективу.

За її словами, до цієї поїздки готувалася велика група дітей і батьків, хтось збирався їхати цілою сім’єю.

Авторка допису зазначила, що батьки не лише обурені цією ситуацією, а й звернулися з заявою до поліції.

Директорка навчального закладу, в якому проводила заняття тренерка, повідомила в соцмережі, що адміністрація школи не володіла інформацією щодо поїздки, яка носила приватний характер.

Також вона додала, що жінка, яку підозрюють у розтраті грошей, працювала за сумісництвом і була звільнена з посади хореографа ще 30 травня 2025 року.

«Ці події розслідуються правоохоронними органами, адміністрацією школи здійснюється сприяння у проведенні розслідування. Маємо сподівання, що винна особа буде притягнута до відповідальності і збитки, завдані батькам і дітям, будуть відшкодовані», — написала вона.

У коментарі місцевому виданню «Вичерпно» пресслужба поліції в Черкаській області повідомила, що слідчі дії щодо цієї ситуації все ще тривають.

Нагадаємо, в Києві шахрай ошукав інвесторів і програв у казино 1,7 мільйона гривень.

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