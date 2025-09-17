Хортицю охопила масштабна пожежа: що відомо

Пожежа на Хортиці

Вчора, 16 вересня, на острові Хортиця в Запоріжжі виникла пожежа. Горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники.

Про це пише ДСНС.

Пожежа на Хортиці / © ДСНС

Як уточнили, ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки. До того ж вирує сильний вітер та спека.

“Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектарів”, — повідомили у службі.

З метою гасіння полум’я було залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. На місці працювали додаткові сили КП «Водоканал» та Крутоярівського лісництва.

© ДСНС

Раніше, 20 серпня, на острові Хортиця також вирувала пожежа. Це була друга масштабна пожежа за один тиждень.

За даними ДСНС, вогнем охопило до 40 гектарів, пожежа розтягнулась на кілометри, а під'їхати технікою можливо було не всюди.

Для ліквідації залучали комунальників, квадрокоптери, близько 120 рятувальників та майже 30 одиниць техніки. Пожежу вдалося локалізувати. Водночас рятувальники не припиняли заливати осередки займання та обкопувати дерева, що тліли.