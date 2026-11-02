Хотіла потрапити на концерт Макса Коржа, але втратила 6800 гривень: чим усе закінчилося

Рішення суду / © Unsplash

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У Кропивницькому суд виніс вирок чоловікові, який виманив у дівчини 6800 гривень за фальшивий продаж квитків на виступ співака Макса Коржа.

Про це йдеться у вироку Фортечного районного суду міста Кропивницького.

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За даними суду, у травні 2025 року чоловік побачив у TikTok коментар дівчини, яка хотіла купити два квитки на концерт. Він знайшов її в Instagram і запропонував квитки, яких насправді не мав.

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Зазначається, що 24 травня 2025 року потерпіла перерахувала на вказану картку 6800 гривень, а наступного дня фігурант зняв 6000 гривень через банкомат на вулиці Незалежності у Кропивницькому.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину, заявив про щире каяття та повністю повернув потерпілій виманині гроші. Суд урахував каяття, сприяння розслідуванню та відшкодування шкоди як пом’якшувальні обставини.

Водночас суд з’ясував, що обвинувачений раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин: у серпні 2025 року Подільський районний суд призначив йому один рік пробаційного нагляду за шахрайство.

За вчинення повторного шахрайства Фортечний районний суд призначив чоловікові покарання у вигляді одного року обмеження волі з іспитовим терміном в один рік.

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Нагадаємо, Кам’янець-Подільський суд засудив чоловіка до 5 років в’язниці за розбещення малолітніх у месенджерах, поширення та зберігання дитячої порнографії.

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