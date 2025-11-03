Хотіла провести чоловіка за “шоколадку”: на кордоні з Молдовою жінка намагалася підкупити прикордонників

Прикордонник

На українсько-молдовському кордоні жінка запропонувала прикордонникам хабар у розмірі $500, щоб ті “заплющили очі” на прострочені документи її чоловіка.

Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба України.

Подружжя сподівалося, що гроші допоможуть уникнути перевірки та безперешкодно виїхати до Молдови. Однак прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися та повідомили про спробу підкупу до Національної поліції.

Зрозумівши, що замість “вирішення питання” їм загрожує кримінальна відповідальність, жінка намагалася виправдатися, заявивши, що гроші нібито були “на шоколадку”, а не хабар. Її пояснення правоохоронців не переконали.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовим особам розпочато перевірку.

Раніше ми розповідали про випадок, коли на Одещині група українців на автомобілі намагалася прорватися через кордон із Молдовою, але натрапила на прикордонників. З переляку водій натиснув на газ та з’їхав із ґрунтової дороги, внаслідок чого авто перекинулося.