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Воювала за «рускій мір», а тепер захотіла до ЄС: на Волині затримали військову РФ
На Волині затримали жінку, яка воювала проти України, але хотіла жити в ЄС. На територію нашої держави вона приїхала, щоб отримати український паспорт.
У Ковелі Волинської області затримали жінку, яка воювала проти України два роки. Вона приїхала, щоб зробити закордонний паспорт для виїзду до ЄС.
Про це повідомили в СБУ.
Зазначається, що у лютому 2022 року мешканка Донецька вступила до російського війська та воювала проти України.
Жінку викрили на міжнародному автомобільному пропуску «Доманове», коли вона з території Білорусі намагалася потрапити до нашої держави, щоб поновити український закордонний паспорт.
Після відновлення документа зловмисниця сподівалася безперешкодно виїхати до однієї з країн Євросоюзу для постійного проживання.
Як з’ясувало розслідування, до початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні.
Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналась до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу країни-агресора.
У лавах російської армії фігурантка отримала звання «сержант» та перебувала на службі в окупантів до серпня 2024 року.
Згодом після звільнення зі складу збройних угруповань РФ зловмисниця вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до ЄС.
Щоб потрапити до Євросоюзу, жінці потрібно було поновити український закордонний паспорт, тому вона прибула до нашої держави.
Жінку затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася. Під час обшуку у неї виявили російський паспорт, військові квитки армії РФ, а також посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Україні до довічного позбавлення волі засудили чоловіка та жінку, які працювали на російські спецслужби. Вони шпигували для РФ та коригували ракетні удари. Засудженими є співмешканці, вони уродженці міста Краматорськ Донецької області. Зрадники ділилися між собою завданнями, спільно орендували житло для розвідувальної діяльності, купували техніку та розподіляли гроші, отримані від спецслужб країни-агресора.
За свою діяльність обвинувачені отримували фінансування у гривні на власній банківські картки. На рахунок чоловіка надійшло щонайменше 850 000 грн, жінки — 680 000 грн. Загальна сума винагороди від російських спецслужб перевищила 1,5 мільйона гривень.