Хотіли до Румунії, а потрапили в біду: у горах ледь не замерзли двоє хлопців

Прикордонники врятували двох туристів, які намагалися пройти через Карпати до Румунії / © ДПСУ

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Небезпечна пригода ледь не закінчилася трагедією для двох молодиків, які вирішили самотужки подолати гірський маршрут до Румунії. Вони заблукали у високогір’ї та залишилися без їжі та спорядження, тому звернулися по допомогу.

Про це повідомили в ДПСУ.

Сигнал про зникнення двох туристів надійшов на телефонну «гарячу лінію» Держприкордонслужби. Жінка повідомила, що її знайомі не можуть знайти дорогу та потребують порятунку.

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Операція тривала майже п’ять годин, і лише близько третьої години ночі прикордонникам вдалося знайти хлопців.

Заблукалими виявилися 23-річний житель Кривого Рогу та 18-річний мешканець Києва. Вони самостійно спланували маршрут, не маючи жодного досвіду гірських походів. Також вони не взяли потрібного спорядження, запасів їжі та води.

На порушників склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, румунські рятувальники відшукали високого в горах 29-річного громадянина України, який не міг рухатися і ледь не загинув. Очевидно, йдеться про чергового ухилянта, що тікав від мобілізації.