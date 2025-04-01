Хотіли підірвати авто ЗСУ та ТЦК: СБУ викрила агентів РФ на Дніпропетровщині

Контррозвідка СБУ запобігла терактам на Дніпропетровщині: двох агентів РФ затримано з вибухівкою / © СБУ

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Контррозвідка СБУ провела успішну операцію з викриття російських агентів, які отримали завдання здійснити два теракти у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, перша ціль — авто мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під пікап і підірвати його дистанційно.

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Якщо їм вдалося б виконати завдання, російські куратори планували наступний теракт — вибух біля ТЦК у Нікопольському районі.

Контррозвідка СБУ заздалегідь викрила агентів рф і запобігла атакам. Обох зловмисників затримали, коли вони вже спорядили вибухівку та проводили дорозвідку біля першої цілі.

У момент затримання у них знайшли 3 кг вибухової речовини з детонатором. Вибухівку було заховано в пластмасову каністру, а для більшої уражаючої сили додані металеві гайки.

Слідство встановило, що обидва затриманих — місцеві жителі, один з яких уже мав судимість за крадіжки.

Вони потрапили у поле зору російських спецслужб під час пошуку легких грошей у Telegram. Через анонімні канали їх завербували для виконання терактів на замовлення рф.

На основі зібраних доказів СБУ повідомила агентам рф про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до теракту за попередньою змовою).

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

© СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала ще трьох російських агентів. Вони коригували удари РФ по Києву.