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Хотіли підірвати авто ЗСУ та ТЦК: СБУ викрила агентів РФ на Дніпропетровщині
СБУ продовжує ефективно протидіяти російським диверсантам, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні.
Контррозвідка СБУ провела успішну операцію з викриття російських агентів, які отримали завдання здійснити два теракти у Дніпропетровській області.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За даними слідства, перша ціль — авто мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під пікап і підірвати його дистанційно.
Якщо їм вдалося б виконати завдання, російські куратори планували наступний теракт — вибух біля ТЦК у Нікопольському районі.
Контррозвідка СБУ заздалегідь викрила агентів рф і запобігла атакам. Обох зловмисників затримали, коли вони вже спорядили вибухівку та проводили дорозвідку біля першої цілі.
У момент затримання у них знайшли 3 кг вибухової речовини з детонатором. Вибухівку було заховано в пластмасову каністру, а для більшої уражаючої сили додані металеві гайки.
Слідство встановило, що обидва затриманих — місцеві жителі, один з яких уже мав судимість за крадіжки.
Вони потрапили у поле зору російських спецслужб під час пошуку легких грошей у Telegram. Через анонімні канали їх завербували для виконання терактів на замовлення рф.
На основі зібраних доказів СБУ повідомила агентам рф про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до теракту за попередньою змовою).
Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала ще трьох російських агентів. Вони коригували удари РФ по Києву.