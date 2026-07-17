Хотів непомітно пробратися до України: прикордонники затримали чоловіка в Карпатах

Затриманий порушник кордону / © ДПСУ

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На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 36-річного чоловіка, який повертався з Іспанії до України та намагався перетнути кордон гірськими стежками — поза встановленими пунктами пропуску.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу «Ділове» під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону.

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За інформацією ДПСУ, під час спілкування з прикордонниками затриманий розповів, що до початку повномасштабного вторгнення проживав із родиною у Маріуполі, а після цього переїхав до Києва. Майже рік тому він незаконно залишив територію України.

Після виїзду чоловік проживав у Румунії, а згодом певний час перебував в Іспанії, де намагався облаштувати життя. Однак, за його словами, очікування не виправдалися, тому він вирішив повернутися до сім’ї, яка залишилася в Україні.

Для цього українець обрав незаконний маршрут через гірську місцевість на українсько-румунському кордоні, намагаючись оминути офіційні пункти пропуску. Саме під час такого переходу його й затримали прикордонники.

Стосовно чоловіка складено матеріали про адміністративне правопорушення за статтею 204–1 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України»).

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Остаточне рішення щодо притягнення затриманого до адміністративної відповідальності ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, Україна готується до відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Румунією. КПП «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» суттєво розширить можливості для пасажирських і вантажних перевезень.

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