Хотів помститися за брата: на Львівщині зловмисник ледь не вбив чоловіка сокирою

Зловмисника затримано

У Жидачеві поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити перехожого в парку. Для цього він використав сокиру.

Про випадок повідомили у поліції Львівської області.

Слідчі встановили, що підозрюваний, який раніше мав проблеми із законом, завдав жертві кількох ударів обухом сокири в голову. За скоєне зловмиснику загрожує покарання — до 15 років позбавлення волі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний житель Жидачева, з мотивів помсти за конфлікт, що виник до цього між його рідним братом та компанією чоловіків, взяв сокиру, наздогнав одного з них, 52-річного мешканця Жидачева, та завдав йому декількох ударів обухом в голову, після чого втік.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 ККУ.

