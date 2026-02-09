- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Хотів помститися за брата: на Львівщині зловмисник ледь не вбив чоловіка сокирою
Мешканець Жидачева вирішив помститися за свого брата — він наздогнав кривдника та завдав йому декілька ударів сокирою.
У Жидачеві поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити перехожого в парку. Для цього він використав сокиру.
Про випадок повідомили у поліції Львівської області.
Слідчі встановили, що підозрюваний, який раніше мав проблеми із законом, завдав жертві кількох ударів обухом сокири в голову. За скоєне зловмиснику загрожує покарання — до 15 років позбавлення волі.
Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний житель Жидачева, з мотивів помсти за конфлікт, що виник до цього між його рідним братом та компанією чоловіків, взяв сокиру, наздогнав одного з них, 52-річного мешканця Жидачева, та завдав йому декількох ударів обухом в голову, після чого втік.
Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 ККУ.
Нагадаємо, у Києві засуджено жінку, яка не витримала знущання та вбила ножем коханця.