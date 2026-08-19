Хотів забрати Sense Bank "під дах": Гетманцев відхрестився від посягань на банк

Данило Гетманцев

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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ніколи не обговорював можливість отримання контролю над державним Sense Bank.

Про це Гетьманцев повідомив у себе в Telegram.

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«Я ніколи, повторюю, ніколи не обговорював ані з Мудрою, ані з кимось іншим питання контролю над „Сенс Банком“. У будь-якому форматі, змісті і будь-якою мовою», — заявив він.

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Нардеп також зазначив, що вже давно публічно висловлює свою позицію щодо банку, і її можна перевірити за попередніми заявами в соціальних мережах.

Щоб спростувати можливі підозри, Гетманцев заявив про готовність пройти перевірку на поліграфі та дати свідчення Національному антикорупційному бюро.

«Щоб зняти навіть найменші сумніви, я готовий пройти поліграф і дати свідчення НАБУ з цього приводу. Вже звернувся до НАБУ», — повідомив він.

Нові деталі у справі «Мідас»: що відомо

Раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну спецоперацію під назвою «Форест Гамп». Правоохоронці викривають діяльність злочинної організації, яку очолювали чинні та колишні народні депутати України.

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Журналіст Михайло Ткач стверджує, що з оприлюднених матеріалів випливає, що бізнесмен Тимур Міндіч міг передати державний банк під контроль людей, пов’язаних з Офісом президента.

Журналіст також написав, що в записах згадуються «якийсь Давид» та «якийсь голова парламентського комітету», які нібито хотіли отримати банк «під дах». Водночас Ткач у своєму дописі окремо іронічно зазначив: «точно не Данило Гетманцев».

За даними правоохоронців, до цієї діяльності також можуть бути причетні високопосадовці Офісу президента України та інші особи. Джерела журналістів зазначають, що слідчі дії відбуваються у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, нардепа Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

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