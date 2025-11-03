- Дата публікації
Ховалася від дронів і питала дорогу: 70-річна жінка три дні йшла пішки, щоб виїхати з Мирнограда
70-річна жінка пішки подолала 22 кілометри під обстрілами, щоб виїхати з Мирнограда.
Історія 70-річної жительки Мирнограда Ніни Петрівни стала яскравою ілюстрацією мужності цивільних, які до останнього залишаються під обстрілами. Жінка пішки подолала близько 22 кілометрів до Добропілля, щоб евакуюватися з небезпечної зони.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Ніна Петрівна йшла до безпечнішого міста три дні. Дорогою, що пролягала через Родинське, де тривають бої, вона виживала, ховаючись від ворожих безпілотників.
«Птахів у небі менше, ніж дронів. Ну дрон за дроном! Вийшла на вулицю, 20 хвилин посиділа — 3 дрони пролетіло. Ну хіба ж це можна витримати, які нерви це витримають!» — згадує Ніна Петрівна свою дорогу.
Жінка зізналася, що не виїжджала до останнього, оскільки доглядала 85-річну покинуту сусідку, хоча її діти з Чехії надсилали гроші та благали евакуюватися. Зрештою, не знайшовши охочих приєднатися до неї, жінка вирушила сама, взявши лише кравчучку, кілька сумок та паштети в банках. Ночувати доводилося у покинутих машинах.
Подолавши більшу частину шляху пішки, вона плаче: «Дрон летить — я в посадку. Потім пролетів — пішла далі. Ішла вже на ризик. Мені 70, думала, вже не дійду».
Частину шляху їй допомогли військові, з якими вона була у добрих стосунках. Вони дозволяли їй користуватися інтернетом у підвалі, щоб зв’язатися з родиною. З Мирнограда до Добропілля їй вдалося дійти, а далі її «трохи підвезли мотоциклом». Ніна Петрівна планує дістатися Одеси, де її чекають.
Нагадаємо, на Донеччині поліцейські евакуювали літнє подружжя, яке дісталося до Лимана з фронтового села Торське пішки, подолавши 16 кілометрів. Люди не їли три дні, а їхній будинок був повністю зруйнований під час обстрілу. Загалом правоохоронці евакуювали п’ятьох осіб.
А у місті Добропілля Покровського району Донецької області після авіаудару по приватному сектору рятувальники дістали з-під завалів собаку породи далматин.
З прифронтових територій України продовжується евакуація цивільного населення у більш безпечні області. За даними Міністерства розвитку громад та територій станом на 31 жовтня 2025 року, з небезпечних регіонів евакуйовано понад 121,5 тисячі осіб, серед яких близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.