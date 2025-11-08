Ховався в лісі з грошима: київський поліцейський отримав арешт із заставою

Юрій Рибянський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 8 листопада, Юрія Рибянського, очільника відділення Дарницького управління поліції, який переховувався в лісі на Рівненщині, привезли до Печерського суду для обрання запобіжного заходу. Раніше він отримав підозру.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.

У суді адвокат підозрюваного просив про домашній арешт, посилаючись на те, у Рибянського є маленька дитина, тому він нікуди не тікатиме.

Реклама

Прокурор кореспондентці ТСН сказав, що проситиме тримання під вартою або заставу, у розмірі еквівалентному тому, що він забрав з собою, тобто приблизно 13,3 млн грн.

У результаті поліцейський отримав арешт та заставу у розмірі 13, 3 млн. грн.

Що відомо про справу Рибянського

За даними слідства, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів і залишив грошові кошти у своєму службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.

Невдовзі він припинив виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші. Поліцейського розшукали через кілька днів на Рівненщині.

Реклама

Державне бюро розслідувань додає, що поліцейський переховувався у лісі, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі.

Рибянського затримали і доправили до Києва. Зниклі кошти були при ньому. За уточненими даними, йдеться про суму в 13,3 мільйона в гривневому еквіваленті.