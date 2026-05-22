Ховайтесь з вулиць: Україну накриває небезпечний удар стихії з грозами та шквалами
Атмосферні фронти та низький тиск спричинять мінливу погоду в Україні 22 травня.
У п’ятницю, 22 травня, в Україні утримається по-літньому тепла погода, проте синоптики попереджають про різке погіршення погодніх умов із сильними грозами, градом та шквалами.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні 22 травня очікуються короткочасні дощі із грозами.
«Як би не хотілося притягнути чи, навпаки, відігнати дощі з любої серцю локації — неможливо, ще синоптики не мають таких інструментів», — зазначає Діденко.
Вона зазначає, що атмосфера нестійка, «гуляють» атмосферні фронти, низький атмосферний тиск, тому літні дощі завтра можливі майже по всій території країни.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від +24 до +28 градусів тепла. У східній частині країни буде спекотніше — там очікується до +25…+30 градусів тепла, однак у західних областях буде трохи свіжіше — стовпчики термометрів покажуть від +20 до +24 градусів вище нуля.
Водночас очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає про кардинальну зміну погодних умов. Нетипове для регіону переміщення повітряних мас із південного сходу завершується, тому пакистанське тепло невдовзі поступиться місцем прохолоді з Балтики.
Водночас у Західній Європі, зокрема в Лондоні, Парижі та Мадриді, через потужний і малорухомий антициклон — так званий «тепловий купол» — очікується сильна спека до +33…+35 градусів. Україна ж натомість опиниться під впливом свіжого балтійського повітря.
Постригань зазначає, що 22 травня, в Україні очікується пік тепла. Середньодобові показники сягнуть +21…+22 градусів, що на 4-5 градусів перевищує кліматичну норму і більше відповідає середині літа. Через сильний денний прогрів атмосфера стане нестійкою, що призведе до активного формування купчасто-дощових хмар. У зв’язку з цим у другій половині дня варто очікувати на короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град та шквалистий вітер зі швидкістю 17-22 метри за секунду. Нічна температура коливатиметься в межах +12…+17 градусів, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 22 травня в Україні буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.
За даними синоптиків, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі із грозами.
Вітер дутиме північний та північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень в Карпатах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. Вдень повітря погріється до позначки +30 градусів тепла. У західних областях буде прохолодніше — очікується до +18…+23 градусів тепла.
Також метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища 22 травня: в Україні, крім більшості західних областей будуть грози, а в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями очікується град та шквали 15-20 м/с. В цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — наголошують в гідрометцентрі.
