Хрещення Русі могло відбутися не 988 року: які дати називають історики

Хрещення Русі / © Getty Images

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Традиційно хрещення Русі пов’язують із 988 роком та князем Володимиром Великим. Однак історики не мають цілковитої впевненості, що подія відбулася саме тоді: серед можливих дат називають також 989-й і 990-й, а окремі візантійські джерела згадують хрещення русів ще 860 року.

Про це розповів історик і голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров у відео на YouTube.

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За його словами, точна дата християнізації Русі досі залишається предметом наукових дискусій.

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«У джерелах ми знаємо єдиний раз, коли про нас хтось каже зі сторони, що ми були хрещені. І уявіть собі, це візантійці, які загалом говорять про те, що Русь була хрещена 860 року», — зазначив Алфьоров.

Таким чином, згадка про хрещення Русі з’являється у візантійських джерелах більш ніж за століття до традиційної дати 988 року.

Чому називають 989-й і 990 роки

Основним джерелом, яке прив’язує ключові події хрещення Русі до 988 року, є «Повість минулих літ».

Водночас інші історичні матеріали дають підстави припускати, що частина подій могла відбутися пізніше.

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Зокрема, в «Енциклопедії історії України» зазначено, що похід князя Володимира на Херсонес відбувся 989 року. Саме тому частина дослідників вважає, що хрещення Русі могло статися 989-го або навіть 990 року.

Отже, 988 рік залишається традиційною, але не беззаперечно встановленою датою хрещення Русі.

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