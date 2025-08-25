Віряни УПЦ МП на Тернопільщині і символіка бойовиків

На заході України в учасників хресного ходу вірян УПЦ Московського патріархату, які прямують з Кам’янця-Подільського до Почаєва (Тернопільської області), помітили прапори, які були символікою підрозділів окупантів так званої «ДНР».

Про це заявив священник ПЦУ Роман Грищук.

Він зауважив, що у вірян УПЦ МП не було жодного українського прапора. Натомість суперечливий прапор, який так полюбляють бойовики і росіяни, несли чимало прихильників російської церкви.

«На Почаїв під прапорами „ДНР“? Окупація Заходу України триває повним ходом. Саме під прапорами невизнаних республік триває хресний хід на Почаїв! Жодного прапора України! Безліч прапорів „ДНР“! Ми точно ще не в окупації», — обурився священник.

Скриншоти з відео цьогорічного хресного ходу, яке опублікував наближений до УПЦ МП пропагадистський телеграм-канал

Грищук наголосив, що зображення Ісуса Христа на червоному тлі — зовсім ніяка не хоругва, а найсправжніша символіка російських окупантів.

«І не розказуйте мені про ікони Ісуса Христа. Це не ікона, навіть не хоругва! Це звичайний прапор бойовиків „ДНР“, який освячували московські попи для Гіркіна-Стрєлкова, перед яким присягав на вірність Росії Захарченко (самопроголошений голова так званої „ДНР“ Олександр Захарченко, ліквідований 2018 року — Ред.) і під яким воюють ті, хто вбиває українців! Це прапор „рускава праваславнава фашизма“, під яким росіяни ідуть в бій», — наголосив священник.

Також в учасників хресного ходу помітили так звані «ікони» російського царя Миколи ІІ (Кривавого) та його сім’ї, яких РПЦ вважає святими.

Українці на колінах перед російським царем / Фото t.me/monologue_here

Зауважимо, що торік деякі пропагандисти РФ пропонували надати червоному прапору зі Спасом Нерукотворним офіційний державний статус у Росії, оскільки ним користуються багато підрозділів російських окупантів на передовій проти України.

Бойовики «ДНР» використовували цей прапор як свій символ від 2014 року, а від 2022-го його часто використовує російська армія (крім, звісно ж, підрозділів, де є мусульмани)

Як пише російське видання Лента.ру, підрозділи армії РФ використовують цей образ на прапорах і шевронах.

Бойовики російської так званої «Казачої бригади Терек»

Російський пропагандист Борис Корчевников підтверджував, що цей прапор «є бойовим стягом» на передовій для російських окупантів.

Скандальний прапор посеред Москви

Скриншот з пропагандистського сайту

Скажімо, 2023 року російські окупанти похизувалися, що вивісили цей прапор поряд з російським триколором на українській Кінбурнській косі.

Раніше повідомлялося, що в Росії семінаристи знімали гей-порно у храмі РПЦ.