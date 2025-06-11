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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Хто дав назву річці Дніпро і що вона означає: історик пояснив

Назва річки складається із двох слів східноіранської мови.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
річка Дніпро

Річка Дніпро / © Sven Teschke/wikimedia.org

Головну річку сучасної України назвали Дніпром давні скіфи — представники іранської групи народів, які прийшли на наші землі у VII столітті до нашої ери, перетнувши Кавказ. Ця назва означає «глибока вода».

Про це розповів український історик Олександр Алфьоров на своєму YouTube-каналі.

«Скіфи, які мешкали на території нашої України і мали тут свою державу кілька тисяч років тому, назвали цю річку Дніпром», — зазначив він.

Як пояснив історик, назва складається із двох слів східноіранської мови, якою розмовляли скіфи, — «дн» (вода) та «апр» (глибокий). Тобто річка Дніпро — це просто глибока вода.

Той самий корінь «дн» присутній також у назвах ще двох великих річок України — Дону та Дністра.

Водночас інші давні народи називали Дніпро по-своєму.

«Слов’яни називали Дніпро Славутичем, а греки, які мешкали на північному Причорномор’ї, називали Дніпро Борисфеном, що означає „річка, яка тече з півночі“», — зазначив історик.

Як наголосив Алфьоров, скіфська назва Дніпра є найдавнішою.

Нагадаємо, раніше історики розповіли персії про походження назви української столиці Києва.

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