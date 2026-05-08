Хто допоміг Міндічу та Цукерману втекти?: з’явилася третя серія плівок у справі "Мідас"

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман / © ТСН

Бізнесмен Тимур Міндіч залишив Україну лише за чотири години до обшуків, а бізнесмен Олександр Цукерман терміново виїхав до Відня. Нові «плівки» у справі «Мідас» свідчать: топфігуранти могли заздалегідь знати про плани правоохоронців. Журналісти розкрили роль високопосадовців у порятунку бізнесменів від НАБУ.

Про це повідомила «Українська правда», яка опублікувала третю частину так званих «плівок Міндіча».

У листопаді 2025 року видання інформувало, що можливим джерелом витоку інформації про початок операції «Мідас» міг бути заступник керівника САП Андрій Синюк. Водночас самі фігуранти в інтерв’ю УП запевняли, що залишили країну заздалегідь і без поспіху. Однак матеріали операції, які опинилися у розпорядженні редакції, можуть свідчити про протилежне.

Журналіст УП Михайло Ткач зачитав розшифрування розмови, яка відбулася у вересні 2025 року між іншими фігурантами справи «Мідас» про корупцію в енергетиці Ігорем Миронюком та Дмитром Басовим. Діалог відбувся за два місяці до початку опції НАБУ і САП.

Миронюк у розмові розмірковував про те, що на той час заступника керівника САП Андрія Синюка не можна використовувати постійно, а треба тримати «про запас» і використовувати лише в надважливих ситуаціях, щоб той допомагав і «підсвічував».

Миронюк: а що з цією новою справою, яка висіла в реєстрі? Вони розібрались, що це?

Басов: Мабуть, є щось по клапанах. Вони їздили, говорили з цим замом, із цим САПом. (За словами Ткача, йдеться Синюка).

Миронюк: Це ось цей, який Олега? (Ткач припустив, що може йтися про заступника керівника Офісу президента Олега Татарова).

Басов: Так, ну і Олег у нього грав у тому числі.

Миронюк: Так.

Басов: Усі там із ним працювали, пили, їли й гроші ділили, тому формат стосунків зрозумілий, нормальний, такий чоловічий. Але він каже, що готовий їм допомагати й підсвічувати, щось розповідати й так далі. Питання — треба визначитися, щось із ним робити чи не робити. І я думаю, що цей контакт усе ж таки треба залишити. Ну, грубо кажучи, для себе. Щоб був про всяк випадок.

Миронюк: Звісно.

Басов: Тобто не використовувати його щодня для якихось поточних справ.

Миронюк: Ну, саджати його на кожний…

Басов: Ну і саджати його, питання, щоб не вийшло так, щоб він не вів якісь подвійні ігри: документування, отримання зарплат та інших речей. Напевно, логічніше було б його перевірити й уперше зробити історію, яка нас взагалі не стосується. Щоб хтось під якісь речі спробував щось «порішати» там інші абсолютно, от шляхом піти.

Судячи з розмови, Миронюк і Басов не дуже довіряють Синюку та обговорюють шляхи його перевірки в інших ситуаціях, які можуть стосуватися офіційних розслідувань НАБУ і САП.

Миронюк: Ну, вони ж його краще відчувають зрештою. Але документувати людей, які тебе вже знають більше, ніж хотілося б — теж таке собі.

Басов: Ну, вони ж на поліграф, коли йдуть, вони ж усе розповідають. Вони там не брешуть, і ті, хто туди пішли — не ангели.

Миронюк: Тобто їх це вже не бентежить.

Басов: Не бентежить, вони знають про всіх деталі.

Миронюк: Ну, не все, не все — у межах поставлених запитань.

Басов: Ну, тобто процес там можемо починати.

Миронюк: Ну, давайте потроху почнемо. Контакт хороший, втрачати сенсу немає. І тут ви праві. Стрибати туди з головою теж…

Журналіст припускає, що Миронюк і Басов знову говорять про те, що контакт із Синюком є дуже важливим, який треба не втратити та зрештою використати.

Басов: Ну, як зі Стасом. (За словами Ткача, йдеться про Станіслава Гущесова — ексначальника прокуратури Чернігівської області, нині радника НАЕК «Енергоатом»). Він мені теж казав, що теоретично правильно використовувати його лише в крайньому разі, коли питання безпеки власної стоїть, а в інших випадках не лізти.

Миронюк: Давайте зі Стасом визначимося. Ми залишаємо все так, як було в Сергія історію?

Басов: Думаю, так.

Після цього розмова перейшла на інші теми.

У середині 2022 року генпрокурор Андрій Костін призначив Синюка заступником керівника САП. Відтоді джерела УП у правоохоронних органах не раз заявляли про можливі зв’язки Синюка з представниками влади, зокрема з Татаровим.

У середині 2025 року фігуранти справи «Мідас» уже згадували Синюка як потенційне джерело інформації, говорили про його контакти з певним Олегом і зазначали, що використовувати його слід лише у виняткових випадках.

Схоже, саме такий випадок і настав. 16 жовтня, через три тижні після згаданої розмови, Синюк увійшов до внутрішньої бази антикорупційних органів та почав перевіряти, чи фігурують у кримінальних провадженнях уже добре відомі прізвища.

Ткач зачитав протокол офіційних матеріалів справи «Мідас». Оглядом зазначених файлів встановлено, що 16.10.2025 року о 12:25 у кримінальному провадженні та о 12:27 інше кримінальне провадження переглянув користувач Андрій Синюк, який відповідно до матеріалів кримінального провадження не входить до складу прокурорів.

«В ході огляду експортного файлу встановлено, що 16.10.2025 року о 12:27 користувач Андрій Синюк здійснив перегляд учасників кримінального провадження — юридичні та фізичні особи, які заведені станом на дату перегляду до системи та є особами, дії яких перевіряються у кримінальному провадженні, які перебувають в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування у кримінальному провадженні».

Далі детективи НАБУ визначили, яких саме учасників кримінального провадження в системі переглядав Синюк. Середи них люди, які згодом стали фігурантами операції «Мідас»:

Якоб Хартмут,

Світлана Гринчук,

Олександр Цукерман,

Герман Галущенко,

Анатолій Коваль,

Ігор Фурсенко,

Олеся Устименко,

Людмила Зоріна,

Олександра Фурсенко,

АТ НАЕК «Енергоатом»,

Ігор Миронюк.

Дмитро Басов.

26 жовтня, через 10 днів після того, як Синюк шукав у внутрішній системі Цукермана, ймовірний помічник або водій бізнесмена Володимир Цибульський зателефонував людям зі свого оточення та повідомив, що мусить терміново їхати з України до Відня разом зі своїм шефом, імовірно, Цукерманом.

Цибульський: Ось шеф подзвонив 10 хвилин тому, каже: «Збирайся, ми їдемо на Паланку». (Пункт перетину з Молдовою). Мені треба бути вже зранку в аеропорту у Відні. Завтра. Б*я, так я кажу йому, я тільки чарку налив. «Залиш чарку, швидко збирайся, я тебе чекаю через пів години».

Співрозмовник: Ну бачиш, ти справжній водій.

27 жовтня Цибульському о 7 ранку зателефонувала жінка.

Цибульський: Таки оце забувся. Ну, не забувся, а не було часу поритися. Учора чого так довго затрималися? Там у Шури ще була зустріч (ймовірно, мається на увазі Цукерман). Там, виходить, якісь документи передавали, оце ж терміново все. а сьогодні, виходить, о 10-й уже якась зустріч у Відні. І він каже: «Вовка, давай уже їдьмо». Кажу шефу: «Не питання. У вихідний день — два лічильники, а сьогодні ж свято — взагалі три лічильники».

Жінка: А о котрій в нього літак? Це десь увечері?

Цибульський: Не знаю, у нього ще вчора ввечері о 10 годині тут зустрічі була, на Паланці. Він каже: треба бути рівно о 10-й. Ми приїхали за п’ять десята.

Жінка: Молодці.

За словами Ткача, далі, очевидно, Цукерман із Відня полетів до Ізраїлю. Коли його там знайшли журналісти, бізнесмен заперечив втечу та сказав, що це була планова поїздка.

Торік у листопаді УП оприлюднила матеріал про Синюка. У ньому йшлося про підозрілу поведінку заступника керівника САП, зокрема про законспіровані зустрічі, серед яких — контакти із сусідом Міндіча.

У коментарі для УП Синюк запевняв, що не ознайомлювався з матеріалами, пов’язаними з Міндічем, «Енергоатомом» чи іншими можливими фігурантами справи. Також він стверджував, що не знав і про самі кримінальні провадження.

«Я не брав участі в жодних заходах, матеріалів не вивчав», — зазначив Синюк.

Згодом він залишив посаду в САП. Водночас керівники антикорупційних органів неодноразово заявляли, що можливий витік інформації фігурантам справи розслідують у межах кримінального провадження.

Як випливає з частини матеріалів справи, які опинилися у розпорядженні УП, антикорупційним органам усе ж вдалося отримати певні докази можливого витоку інформації та ймовірних зв’язків фігурантів із Синюком. Водночас наразі невідомо, чи достатньо цих матеріалів для оголошення йому підозри.

Крім того, журналістам поки не відомо, чи змогли НАБУ та САП з’ясувати, чому Міндіч уночі, лише за чотири години до приходу правоохоронців з обшуками, вирішив залишити Україну. Сам Міндіч, як і Цукерман, наполягав, що його виїзд був запланованим.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана, які фігурують у справі про «відкати» в «Енергоатомі». Обидва фігуранти, які мають громадянство Ізраїлю, наразі перебувають за кордоном: Міндіч виїхав до Польщі перед обшуками як багатодітний батько, а Цукерман залишив Україну за іноземним паспортом.

У січні 2026 року НАБУ та САП направили документи до Інтерполу для оголошення у розшук Міндіча та Цукермана, підозрюваних у корупційній справі «Мідас».

У березні стало відомо, що Україна офіційно направила Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча. Процес підготовки затягнувся через необхідність виправлення помилок у документах НАБУ, після чого матеріали було розширено до 24 томів і перекладено. Повний пакет документів уже перебуває на розгляді ізраїльського Міністерства юстиції.

