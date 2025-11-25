Хто як готується до новорічних свят: Дніпро - на ялинку 3,4 млн, Тернопіль - без, як пошана за загиблими

Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

В Україні у кількох українських містах активно готуються до новорічно-різдвяних свят, тоді як інші обирають більш стриманий формат — з урахуванням безпекових та фінансових викликів.

У Дніпрі комунальне підприємство «Міськсвітло» оголосило тендер на закупівлю новорічних конструкцій та ілюмінаційного обладнання на суму 3,4 млн гривень.

За ці кошти планується придбати штучну ялинку висотою 5 метрів із комплектом декорацій, а також світлодіодні конструкції «Поштова скриня», «Трон», «Сніжинка» і «Змійка», а також гірлянди типу «бахрома» та «ланцюжок».

Реклама

До 21 грудня підрядник має доставити всі придбані конструкції на склад. У тендерній документації не зазначено монтаж освітлення та ялинки, що може свідчити про можливе оголошення додаткового тендеру на ці роботи.

Як зазначають у міській раді, закупівля проводиться попри війну, обстріли та постійні загрози на Дніпропетровщині, що викликає суспільний інтерес щодо доцільності таких витрат.

У Тернополі цьогоріч відмовились від встановлення новорічної ялинки у центрі міста. Таке рішення ухвалене через загибель 34 людей унаслідок ракетної атаки росіян на місто 19 листопада.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 19 листопада загинуло 34 людини, серед них 6 дітей. Поранено 94 особи, з них 18 дітей. Врятовано 46 людей, серед них 7 дітей.