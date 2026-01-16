- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 448
- Час на прочитання
- 2 хв
Хто із заброньованих може виїхати за кордон під час війни
Для виїзду заброньованому не треба просити письмового дозволу керівника підприємства, однак він має отримати від нього підписаний наказ про відрядження або відпустку.
Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких — заброньовані працівники.
Хто саме може перетинати державний кордон та які документи для цього потрібні — пояснили в Міністерстві юстиції.
У правилах перетину державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають право перетинати державний кордон, проте не всі з відстрочкою можуть виїхати.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку.
Однак у правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки — чіткого нормативно-правового регулювання немає.
Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабінету міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2−14 правил, не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.
Перелік необхідних документів для виїзду за кордон:
паспорт громадянина України для виїзду за кордон
паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в застосунку «Резерв+» (повинен містити позначку про бронювання та бути внесений до системи «Оберіг»)
витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо)
інші документи для підтвердження мети поїздки
Важливо: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни, або порушувати правила військового обліку.
Раніше ми писали про те, хто втратить бронювання 2026 року. Більше про це читайте у новині.