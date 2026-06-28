Хто має право на нижню полицю і столик у потязі: "Укрзалізниця" поставила крапку в суперечці

В Укрзалізниці роз’яснили правила для пасажирів / © Укрзалізниця

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Пасажири можуть користуватися лише тим місцем у потязі, яке зазначене у їхньому квитку. Відповідні правила передбачені правилами перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України.

Це пояснили в «Укрзалізниці».

В УЗ пояснили, що пасажир із квитком на нижню полицю має право займати своє місце та користуватися елементами купе, які до нього конструктивно належать. Зокрема, це стосується столика.

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«Елементи купе, зокрема столик, належать до нижніх місць, за якими вони конструктивно закріплені», — зазначили у перевізника.

Пасажир із верхньої полиці не має автоматичного права користуватися нижнім місцем або розміщувати там свої речі без дозволу людини, яка придбала квиток на нижню полицю.

Водночас правила не забороняють спільно користуватися столиком чи іншими зручностями у вагоні. Однак це можливо лише за взаємною згодою пасажирів.

Чи можна сидіти на нижній полиці з чужим квитком

Якщо пасажир придбав квиток на верхню полицю, він може попросити дозволу у сусіда знизу посидіти на його місці. Але вимагати цього він не має права.

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Так само пасажир із нижньою полицею може відмовити іншому мандрівнику у використанні свого місця або простору під ним.

В «Укрзалізниці» наголосили: особисті речі пасажирів із верхніх полиць мають зберігатися на верхніх багажних полицях або у передбачених для цього місцях у купе.

Тож популярна дискусія про те, «хто має право на нижню полицю», отримала офіційне роз’яснення. Квиток визначає не лише місце для сну, а й право користування закріпленим простором.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" також пояснили причину масових затримок поїздів з Польщі. До цього призвели масові перебої в енергетичній інфраструктурі на території Польщі.

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