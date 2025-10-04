Хто має право на частку у спадку навіть попри заповіт

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті / © Pixabay

Реклама

Спадкування — це правовідносини, що виникають після смерті особи, коли її майно та обов’язки переходять до спадкоємців. Воно може здійснюватися за заповітом або за законом, з урахуванням прав осіб на обов’язкову частку.

Закон визначає, хто може або не може спадкувати, а також гарантує захист найуразливіших спадкоємців, таких як неповнолітні або непрацездатні члени родини.

Право на обов’язкову частку у спадщині мають особи, визначені статтею 1241 Цивільного кодексу України. Вони успадковують половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом.

Реклама

До цієї категорії входять:

малолітні та неповнолітні діти спадкодавця (рідні або усиновлені)

непрацездатна вдова або вдівець

повнолітні непрацездатні діти (рідні або усиновлені)

непрацездатні батьки

Розмір обов’язкової частки може включати вартість майна домашнього вжитку, заповідальні відкази та інші майнові права. Суд має право зменшувати цю частку, враховуючи характер взаємин між спадкодавцем і спадкоємцем чи інші важливі обставини.

Раніше ми писали про те, який спосіб передавання майна вигідніший — договір дарування чи заповіт. Більше про це читайте у новині.