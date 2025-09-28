Хто має право на відстрочку від мобілізації під час навчання - Міносвіти дало відповідь

Військові / © ТСН.ua

Реклама

Відстрочка від служби під час здобуття професійної освіти надається лише тим українцям, які раніше не навчалися ані в коледжах, ані в університетах. Такі випадки трапляються рідко, адже більшість громадян мають принаймні одну освіту.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній в інтерв’ю РБК-Україна.

Посадовець наголосив, що відстрочка діє лише тоді, коли людина здобуває рівень освіти, вищий за попередній.

Реклама

«Наприклад, якщо хтось уже закінчив університет і вступає до профтеху, підстав для відстрочки немає. Вона можлива лише у випадку, коли раніше не було жодної освіти, крім повної середньої», — пояснив Завгородній.

За його словами, зловживань із цим механізмом у системі профтехосвіти практично немає. На відміну від аспірантури, де кількість чоловіків зросла саме через можливість уникнути мобілізації, у професійних закладах такий спосіб «відсидітися» не працює.

«В Україні лише невелика частка людей після школи взагалі не отримує жодної освіти — ні професійної, ні вищої. Тому у профтехах відстрочками користуються одиниці. До того ж навчання там коротке — близько дев’яти місяців, і головна мета полягає в тому, щоб люди швидко виходили на ринок праці», — додав він.

Що передбачає закон

Відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають:

Реклама

учні професійно-технічних закладів;

студенти фахової передвищої та вищої освіти (за денною чи дуальною формою), якщо вони здобувають рівень, вищий за попередній;

докторанти та інтерни у медичних закладах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні планують звузити перелік військовозобов’язаних осіб, які не підлягають мобілізації. Уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Вони торкнуться педагогів, наукових працівників та студентів.