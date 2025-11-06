Хто має право на виплати після смерті військовослужбовця

Законодавство України передбачає кілька видів компенсації сім’ям загиблих військовослужбовців / © Pixabay

Реклама

Сім’я кожного українського військового, який загинув під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн, згідно з постановою Кабміну №168.

На розмір допомоги впливають обставини загибелі військового. Якщо він загинув під час бойових дій на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 млн грн. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не під час бойових дій, то обсяг компенсації буде меншим — 2,271 млн грн.

Наразі держава виплачує родинам загиблих воїнів дві суми — 15 млн та 2,271 млн грн.

Реклама

Хто може отримати виплату

Виплата у розмірі 15 млн грн передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців, що загинули в бойових діях. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого.

Виплата у розмірі 2 271 000 грн (750 прожиткових мінімумів) передбачена у разі загибелі військового на службі, але не в умовах бойових дій.

Особи, які можуть отримати виплату за загиблого воїна:

діти, зокрема і всиновлені, зачаті за життя загиблої чи померлої особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу

батьки (усиновлювачі) загиблої чи померлої особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі або смерті

внуки загиблої чи померлої особи, якщо на момент її загибелі їх батьки загинули (померли)

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла або померла особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили

утриманці загиблої чи померлої особи

Раніше ми писали про те, чи зараховується військова служба у трудовий стаж. Більше про це читайте у новині.