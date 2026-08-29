Хто має право проводити мобілізацію на вулиці, крім ТЦК: відповідь юристки

Мобілізація 2026 / © ТСН

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Урядова постанова чітко визначає коло осіб, які мають законне право здійснювати оповіщення військовозобов’язаних та вручати повістки. Процес вручення може відбуватися за участю як представників органів влади та силових структур, так і цивільних осіб у певних умовах.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН. ua.

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За її словами, до складу груп оповіщення можуть входити представники районних і міських державних адміністрацій або військових адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, ТЦК і поліцейські.

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«Під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до груп оповіщення також можуть включати цивільних осіб. Зокрема, це можуть бути керівник або голова правління ОСББ, представники роботодавця та закладів освіти», — заначає юристка.

Раніше юристка Бекало розповіла, чи можуть працівники ТЦК проводити мобілізацію у цивільному.

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