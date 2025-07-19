Хто має вручати повістки: нардеп пояснив роль місцевої влади в мобілізації

Мобілізація / © ТСН

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В Україні щомісяця мобілізують близько 30 тисяч осіб, але головну функцію з комплектування армії виконує не місцева влада, як передбачено законом, а територіальні центри комплектування.

Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат від партії «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Чому зараз ТЦК займається тим, чим займається? Зупиняє людей, притягає, є злочинні якісь речі. Але по факту це єдиний орган, який зараз комплектує наші Збройні сили», — зазначив депутат.

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За його словами, законодавство передбачає, що саме місцева влада має брати участь у мобілізаційних заходах. Однак на практиці органи місцевого самоврядування уникають виконання своїх обов’язків, побоюючись негативної реакції населення.

«Військові у цьому питанні мають відігравати тільки завершальну роль — приймати добровольців, людей, які отримали повістки, оформити — і ці люди мають потрапити на фронт. Але люди не хочуть туди йти. І ті, хто має їх приводити до військових — це місцева влада, яка практично нічим не займається», — пояснив Костенко.

Він наголосив, що саме Офіс Президента та Уряд мають організувати процес і змусити місцеву владу виконувати свою функцію, щоб уникнути нинішньої практики зупинки людей на вулицях.

«Є місцеві адміністрації, які теж мають це робити. Тут треба не ТЦК кудись передавати, а треба організувати — це завдання Офісу Президента, Уряду. Зробити так, щоб місцева влада працювала і виконувала свої функції на місцях. І тоді не доведеться ходити по вулиці, зупиняти людей», — сказав народний депутат.

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Окремо Костенко визнав, що під час затримань ТЦК іноді порушуються права громадян. Проте він закликав звернути увагу на масштаб проблеми — за його словами, близько 1,5 млн українців не оновили дані у ТЦК і не з’являються туди добровільно.

«Є такі випадки. Ми в місяць призиваємо, щоб не говорити конкретну цифру, біля 30 тисяч особового складу. Так, ці випадки є, 100%. Але давайте говорити про випадки того, що в нас, мабуть, 1,5 млн людей, які не оновили свої дані та не йдуть в ТЦК. І давайте говорити про випадки, що в нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів», — зауважив Костенко.

Коментуючи перспективи демобілізації, він підтвердив, що це можливо лише за умов ефективної мобілізації. За словами депутата, Верховна Рада вже доручила уряду підготувати відповідний законопроєкт, однак цього досі не зроблено.

«Демобілізація чітко залежить від мобілізації людей. Якби у нас були люди на мобілізацію, можливо б і обговорювалося питання строків. І я за, щоб були чіткі строки. Бо це конкретна мотивація для людей… ВР дала завдання Уряду, щоб вони напрацювали законопроєкт про демобілізацію. Вони мали це зробити ще рік тому. Але вони цього не зробили», — підсумував Роман Костенко.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підкреслив важливість проведення мобілізації з чітким дотриманням законності та прозорості в роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Він повідомив, що тривають інспекції у ТЦК, спрямовані на виявлення військовослужбовців, які раніше не брали участі в бойових діях, щоб направити їх на фронт, а натомість звільнити поранених. Генерал наголосив, що мобілізація не повинна ставати несподіванкою для громадян, а територіальні центри мають реформуватися, усуваючи корупційні схеми та порушення.

Сирський закликав суворо реагувати на виявлені порушення і карати винних. Особливі сподівання він пов’язує з новим командувачем Сухопутних військ генерал-майором Геннадієм Шаповаловим, який має забезпечити ефективну, прозору та законну роботу ТЦК задля справедливої мобілізації, що відповідатиме потребам суспільства і захисту України.