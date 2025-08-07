Хто може потрапити за ґрати за домашнього улюбленця в Україні: подробиці

Домашній улюбленці / © Associated Press

В Україні існує перелік тварин, яких заборонено тримати вдома. До нього входять великі хижаки, отруйні змії, крокодили, червонокнижні птахи, а також деякі морські ссавці. Причина — потенційна небезпека для людини та неможливість забезпечити належні умови утримання.

Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» чітко регламентує, кого не можна тримати в домашніх умовах. Йдеться не лише про безпеку людей, а й про гуманне ставлення до самих тварин. Заборонено також використовувати диких тварин у цирках, ресторанах, фотозйомках та інших комерційних цілях.

Згідно із законодавством, заборонено утримувати вдома:

великих хижаків: левів, тигрів, леопардів, гепардів, ведмедів;

приматів: шимпанзе, макак, бабуїнів, капуцинів;

отруйних змій і павуків: кобри, гюрзи, скорпіони, тарантули;

крокодилів та алігаторів;

деяких птахів: орлів, яструбів, сов (усі, що перебувають у Червоній книзі);

морських тварин: дельфінів, тюленів, моржів.

Штраф за утримання забороненої тварини може сягати понад 5 тисяч гривень, а у випадку загибелі тварини чи жорстокого поводження — передбачено навіть кримінальну відповідальність із покаранням до 8 років ув’язнення.

Є й сірі зони: наприклад, єноти або неотруйні змії не внесені до заборонених, але вимагають спеціального догляду, документів про походження й відповідних умов проживання.

Фахівці радять перед купівлею будь-якої тварини перевірити, чи не входить вона до списку заборонених видів, звернутися до ветеринара, ознайомитися з наказом Міндовкілля №541 та Червоним списком України.

