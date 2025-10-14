Одеса

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію. Раніше місто очолював Геннадій Труханов.

Про це повідомляють джерела «Суспільного».

Нинішній очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак є імовірним кандидатом на посаду керівника Одеської МВА.

Водночас, за словами співрозмовника, наразі немає інформації про те, хто може замінити Лисака на чолі Дніпропетровської області.

Довідково

Міська військова адміністрація (МВА) — це тимчасовий державний орган, який створюється у місті на період дії воєнного стану для забезпечення оборони, громадської безпеки, захисту прав громадян і здійснення функцій місцевого самоврядування. Вона перебирає на себе повноваження органів місцевого самоврядування (міської ради) на відповідній території.

Міська рада — це постійний орган місцевого самоврядування, який представляє інтереси мешканців міста та ухвалює рішення від їхнього імені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо низки посадовців, які мають паспорти РФ. Так, вони позбавлені українського громадянства. Ймовірно, йшлося про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна.

Також Зеленський розкритикував керівництво Одеси та Одеської області. Він заявив, що в Одесі й області — багато помилок місцевих очільників.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення його громадянства. Він налаштований оскаржувати це.

За інформацією СБУ, станом на зараз Геннадій Труханов є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.