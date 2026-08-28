Хто може втратити відстрочку від мобілізації вже у вересні: перелік категорій

Мобілізація.

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В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, яка поширюється на військовозобов’язаних 25-60річних чоловіків. Водночас за наявності визначених законом підстав громадянам можуть надати відстрочку від призову.

Як і кому надають відстрочку від мобілізації у вересні, повідомляє «УНІАН».

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Однак самої підстави недостатньо — відстрочку необхідно офіційно оформити. Конкретний перелік документів залежить від підстави.

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Якщо усі необхідні документи є в електронному вигляді, то заяву подають у застосунку «Резерв+», а якщо в паперовому — через ЦНАП. Лише після цього військовозобов’язаного не можуть призвати на військову службу за мобілізацією.

За українським законодавством, призову не підлягають такі категорії:

заброньовані працівники підприємств критичної сфери,

звільнені з полону військові,

батьки трьох і більше дітей (зокрема, і прийомні діти),

батьки-одинаки, якщо мати зникла безвісти, померла або була позбавлена материнських прав;

батьки дитини з інвалідністю або важким захворюванням,

усиновителі дитини-сироти,

чоловіки з інвалідністю,

чоловіки, які постійно доглядають за родичами: відстрочка по догляду за особою з інвалідністю 2 або 1 групи надається лише, якщо окрім військовозобов’язаного більше нікому доглядати за хворим.

відстрочка по догляду за особою з інвалідністю 3 групи надається лише за певних діагнозів,

громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на фронті,

студенти, які здобувають професійну і вищу освіту, але навчаються вперше, на денній формі навчання.

Варто пам’ятати, що відстрочка має обмежений термін дії — зазвичай 6 або 12 місяців, а потім її потрібно поновлювати. Водночас чоловікам, які мають відстрочку, можуть надсилати повістки для уточнення військово-облікових даних. Такі повістки не слід ігнорувати.

Хто може втратити відстрочку від мобілізації

У деяких випадках навіть законно оформлену відстрочку чоловікові можуть анулювати. Втратити свій статус можуть:

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багатодітні батьки, якщо не сплачують аліменти,

батьки трьох дітей, якщо найстарша дитина досягла 18-річного віку,

чоловіки з інвалідністю, якщо не з’явилися на повторну комісію або були визнані на ній придатними;

студенти, які закінчили поточний рівень освіти, взяли академічну відпустку або перевелися на заочну форму навчання;

доглядальники за рідними, якщо родич перестав потребувати догляду;

батьки дитини з інвалідністю, якщо дитина одужала та втратила такий статус.

Зауважимо, що відстрочка автоматично припиняється після завершення терміну її дії, якщо її не продовжили. У більшості випадків нині продовження відбувається автоматично, однак через можливі технічні збої в «Резерв+» варто час від часу перевіряти свій статус.

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