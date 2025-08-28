Хто може виїжджати з України у вересні 2025 року: перелік категорій

Перетин кордону / © ТСН

Від початку повномасштабного вторгнення Росії виїзд чоловіків за кордон значно обмежили. Проте законодавство передбачає низку винятків. У 2025 році перелік категорій громадян, які можуть залишати Україну, оновили.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

Хто з чоловіків має право виїхати за кордон

Згідно з чинними нормами, право перетинати кордон мають:

особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи; • батьки трьох і більше дітей;

чоловіки, які самостійно виховують дитину або доглядають за тяжкохворою;

ті, чиї близькі родичі загинули на війні;

чоловіки, які мають відстрочку по догляду за особою з інвалідністю.

Також виїзд дозволений опікунам недієздатних осіб — за рішенням суду.

Виїзд військових

Окремо передбачені правила для військовослужбовців. Їм можуть надати дозвіл на поїздку за кордон для лікування, реабілітації, навчання або відпустки — за умови офіційного дозволу ТЦК чи військової частини.

Нові правила для чоловіків 18–22 років

Нещодавно уряд України ухвалив рішення, яке дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно залишати країну. Виняток становлять лише ті, хто обіймає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування — вони можуть виїхати лише у службове відрядження.

Для перетину кордону молодим чоловікам потрібно мати:

закордонний паспорт; військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді).

Нагадаємо, рішення Кабінету Міністрів дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років викликало гостру дискусію серед українців.

Політики, військові та громадські діячі висловлюють протилежні позиції щодо цього нововведення. Прихильники вважають його шансом для молоді на розвиток, тоді як критики попереджають про ризики для обороноздатності держави.

Нардеп Мар’яна Безугла назвала рішення суперечливим. У Facebook вона зазначила, що воно може призвести до масового виїзду юнаків за кордон під приводом навчання.

«Але головне питання — яку політику ми проводимо?» — наголосила депутатка.

Водночас вона зауважила, що майбутнє країни залежить від Сил оборони, які без поповнення можуть залишитися лише з військовими передпенсійного віку.

Командир батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза різко розкритикував нововведення, назвавши його недоречним для держави, що воює. На його думку, Україні потрібна повна мобілізація, включно з жінками. Він переконаний, що кожен молодий українець має пройти військову підготовку, навіть якщо не воюватиме на фронті:

«Щоб перемогти, відстояти незалежність і не стати нацією-вигнанцем, ми повинні об’єднати всі внутрішні сили», — підкреслив Береза, додавши, що в армії є чимало підрозділів і навчальних частин, де потрібні люди.