Хто може змусити Росію сісти за стіл переговорів: Єрмак відповів

Андрій Єрмак / © ТСН

Андрій Єрмак заявив, що саме Дональд Трамп здатен змусити Росію почати справжні переговори з Україною.

Про це він сказав після зустрічі зі Стівом Віткоффом в ефірі телемарафону.

«Єдиний лідер, який сьогодні може змусити Росію сісти за стіл перемовин, — це президент Трамп. І це дуже добре, що він продовжує цю діяльність», — наголосив Єрмак.

За словами очільника Офісу президента, він почув важливі меседжі про готовність Дональда Трампа й надалі рухати процес переговорів. Це, на його думку, підтверджує принципову позицію США щодо підтримки України.

«Для нього це важливо, і це дуже добре. Ми іноді чуємо різні думки, але сьогодні було підтверджено, що він налаштований рухатися далі», — зазначив керівник ОП.

Єрмак не виключає різних форматів зустрічей, зокрема двосторонніх чи тристоронніх. Він нагадав, що після попередніх ініціатив Кремля саме політична воля сторін залишається вирішальним фактором.

«Чи це буде двостороння зустріч, чи одразу тристороння — сьогодні немає сигналів про підготовку. Але рано чи пізно вона відбудеться, і процес переговорів розпочнеться», — сказав він.

За словами Єрмака, низка країн, включно з Катаром, Саудівською Аравією, Швейцарією, Туреччиною та Італією, заявляють про готовність прийняти мирні зустрічі.

«Всі ці країни чітко говорять, що готові будь-якої миті прийняти перемовини. Але потрібно одне — політична воля», — підкреслив він.

Голова ОП висловив думку, що для Росії стає дедалі складніше ухилятися від діалогу навіть перед країнами так званого Глобального Півдня.

«Продовження цієї роботи точно приведе до результату. Росії з кожним днем все важче пояснювати свою позицію навіть тим державам, які зберігали добрі відносини з Кремлем», — підсумував він.

Нагадаємо, Єрмак провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом щодо виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті.

На початку зустрічі він поінформував Стіва Віткоффа про воєнні злочини, які Росія щодня вчиняє проти наших міст і громад в Україні.

Очільник ОП наголосив, що Росія не вживає жодних необхідних заходів для припинення війни та відверто затягує воєнні дії. Він запевнив, що Україна відкрита до прямих переговорів на рівні лідерів і готова обговорити найширший спектр питань.