Що сталося зі Starlink в Україні

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13 жовтня українські військові стикнулися з обмеженнями зв’язку Starlink на фронті та в тилу. Військові почали повідомляти про зірвані бойові операції, а фахівці — про погіршення роботи ППО над містами.

Ситуація остаточно не знайшла пояснення, адже у США продовжують розводити руками та переводити стрілки одне на одного — Ілон Маск на адміністрацію США, а керівництво США — на постачальника зв’язку. Тим часом через обмеження проти Трампа повстали навіть представники Республіканської партії.

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Короткотривале обмеження зв’язку Starlink вже спровокувало погіршення умов роботи бійців на фронті, і може спричинити нижчу кількість збиття російських реактивних дронів.

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ТСН розбирає ситуацію зі Starlink/Starshield детальніше.

Роботу Starlink на фронті відновили: що відомо

Нагадаємо, зранку 15 вересня стало відомо, що робота супутникового зв’язку Starlink для українських військових поступово відновлюється. За даними джерел РБК-Україна у Міністерстві оборони України, швидкість з’єднання повертається до звичних показників, а «військовий пакет» Starshield знову повноцінно функціонує під час руху.

Фахівці оборонного відомства підтверджують покращення ситуації, спираючись на оперативні звіти з підрозділів.

Водночас у Міноборони зазначають, що продовжують комунікацію, аби остаточно з’ясувати всі причини виникнення попередніх обмежень зв’язку на фронті.

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Пізніше відновлення роботи Starlink (Starshield) підтвердив волонтер Сергій Стерненко, який напряму співпрацює з військовими підрозділами.

У США переводять стрілки: хто обмежив Starlink

Крилатий український вираз «Люди бідкаються — влада розводить руками» став доречним для того, що нині відбувається у США.

За даними Інституту вивчення війни, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень захищеної військової системи Starshield пов’язані з американськими військовими та керівництвом США.

В адміністрації президента США Дональда Трампа заперечили причетність до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні. Як повідомляє Axios, під час переговорів головних радників Володимира Зеленського з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону американські посадовці заявили, що не контролюють компанію SpaceX.

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Водночас Вашингтон повідомив про намір звернутися до компанії для з’ясування обставин виникнення проблем.

Рішення про обмеження Starlink обурило навіть республіканців

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс заявив про намір ініціювати розслідування через проблеми із супутниковим зв’язком Starlink у Силах оборони України. За його словами, збій, імовірно, стався на локальному рівні в системах Starshield, якими користується Міністерство оборони США, і не пов’язаний безпосередньо із компанією SpaceX.

Сенатор наголосив, що не розраховує на прозорість з боку очільника Пентагону, тому планує звернутися до генерального інспектора оборонного відомства для надання офіційного звіту Конгресу. На думку Тілліса, ці обмеження створюють загрозу як для українців, так і для американських дипломатів, а сама ситуація є неприйнятною помилкою або свідомим рішенням на користь російських атак.

У Конгресі США жорстко розкритикували повідомлення про обмеження розвідувальної підтримки та доступу українських військових до супутникової системи Starlink. Двопартійна група американських законодавців заявила, що такі рішення ставлять під загрозу життя цивільних і американських громадян в Україні, залишаючи їх беззахисними перед масованими російськими атаками.

У своїй офіційній заяві Група підтримки України в Конгресі США наголосила, що Сполучені Штати зобов’язані надавати розвіддані для порятунку людей. Крім того, конгресмени нагадали, що союзники США безпосередньо фінансують доступ України до мережі Starlink, тому подібні обмеження є нечуваними та не будуть прийняті Конгресом.

Росіяни зраділи обмеженню Starlink

У Кремлі миттєво відреагували на інформацію про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Москві про ці проблеми знають лише із публікацій у засобах масової інформації, а жодних додаткових даних або офіційних повідомлень не отримували.

Водночас речник Кремля зазначив, що у РФ вважають за краще, аби подібні технології взагалі не застосовувалися у військових цілях.

Чим Україні загрожує сповільнення або відключення Starlink

За даними The Telegraph, від ранку 14 жовтня українські військові почали стикатися зі зниженням швидкості супутникової мережі та скасуванням дронових місій. Причиною стало запровадження з боку SpaceX програмного порогу швидкості на рівні 160 км/год, а згодом — збої у керуванні почалися навіть на швидкості до 65 км/год.

Оскільки контроль над військовою платформою Starshield належить Міноборони США, вказівка щодо блокування надходила з Вашингтона, хоча в адміністрації Дональда Трампа втручання заперечують.

Такі дії суттєво вдарили по фронту, ускладнивши роботу підрозділів, зокрема, 3-ї окремої штурмової бригади на Донеччині, та знищення ворожої логістики, скупчень сил і пускових установок у ближньому тилу на глибину до 400 км. Російські війська вже намагаються скористатися цим перепочинком для перегрупування та транспортування ресурсів.

Водночас обмеження не стали тотальними: звичайні FPV-дрони працюють на радіосигналах, а далекобійні апарати, що завдають ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, програмуються автономно і не залежать від Starlink.

Крім того, виникли критичні ризики для української системи ППО. Оскільки російські реактивні дрони розвивають швидкість до 480 км/год, обмеження зв’язку до 160 км/год позбавляє українські дрони-перехоплювачі можливості ефективно збивати ворожі повітряні цілі.

Журналісти припускають, що за допомогою такого тиску Білий дім намагається схилити Київ до територіальних поступок та мирного сценарію, хоча це лише збільшує людські втрати та прискорює пошук Європою й Україною альтернативних супутникових технологій

Про ситуацію повідомив і президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії у Лондоні. Він заявив, що Росія провела одну з наймасштабніших атак, випустивши сотні ударних безпілотників по енергетичній інфраструктурі, залізниці та логістиці, намагаючись максимізувати шкоду саме в момент виникнення проблем зі Starlink.

Для мінімізації наслідків обмежень під час переговорів у Лондоні було ухвалено рішення про прискорення постачання Україні британських засобів ППО. Вони мають допомогти Силам оборони ефективніше протидіяти ворожим реактивним «Шахедам» і захистити цивільне населення та критичні об’єкти від масованих ударів.

Чи є альтернативний зв’язок

У Брюсселі наразі утримуються від коментарів щодо можливих обмежень роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, зазначаючи про необхідність отримати більше інформації для оцінки ситуації. Водночас у Євросоюзі не бачать ознак припинення обміну розвідувальною інформацією між Вашингтоном і Києвом, про що під час брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Разом із тим Європейський Союз веде переговори з українською стороною щодо можливого використання європейської системи захищеного супутникового зв’язку Govsatcom. За словами речника Єврокомісії Тома Реньє, наразі йдеться про забезпечення доступу до відповідних послуг для цивільних потреб.

Під час зустрічі в Лондоні Президент Володимир Зеленський обговорив із керівником британського уряду Енді Бернемом проблеми з обміном інформацією та супутниковим зв’язком. У відповідь Британія пообіцяла негайно надати нову партію ракет ППО, а Генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників робити більше для захисту українського неба.

Попри розбіжності та збої, представники оборонних відомств США і України запевняють, що ключова американська розвідка продовжує надходити, що підтвердив і Дональд Трамп. Водночас аналітики зазначають, що хоча європейські країни передають значний обсяг даних, вони не можуть повністю замінити масштаб, точність та оперативність розвідданих зі США.

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