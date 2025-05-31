Хто не підлягає мобілізації: повний список причин звільнення від служби

Моілізація в Україні 2025 / © ТСН

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У зв’язку з продовженням в Україні воєнного стану до 7 серпня 2025 року, мобілізація військовозобов’язаних триває. Проте існують передбачені законом винятки — певні категорії громадян можуть бути тимчасово або повністю звільнені від призову.

Юристи пояснили, кого саме не мобілізують, і на яких підставах найчастіше надається відстрочка, пише УНІАН.

Згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», є кілька груп громадян, які не підлягають мобілізації:

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Особи, які досягли граничного віку (60 років і більше);

Ті, хто за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК) визнані непридатними до служби через стан здоров’я;

Особи, які мають офіційно надану відстрочку згідно з чинним законодавством.

Як зазначив військовий юрист Ярослав Звоненко з ЮК «Приходько та партнери», перелік усіх підстав звільнення чи відстрочки міститься у статті 23 відповідного закону.

До найтиповіших причин для отримання відстрочки належать

наявність інвалідності будь-якої групи (1-ша, 2-га або 3-тя);

сімейні обставини, зокрема, якщо батьки чи дружина мають інвалідність;

дитина з інвалідністю до 18 років або повнолітня дитина з 1-ю чи 2-ю групою інвалідності;

троє чи більше неповнолітніх дітей на утриманні.

Юрист Михайло Лобунько, також представник ЮК «Приходько та партнери», додає, що з практики найчастішими причинами відстрочки є саме наявність інвалідності у родичів, утримання трьох і більше дітей, або потреба в постійному догляді за членом сім’ї. Ще одна поширена підстава — загибель близького родича-військовослужбовця на фронті.

Стосовно непридатності до служби за станом здоров’я, Лобунько уточнює:

«Статус „Непридатний до військової служби“ особі надають тільки за станом здоров’я».

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Серед найпоширеніших причин — відсутність парних органів чи кінцівок, а також психічні захворювання, зокрема шизофренія.

За словами Звоненка, якщо людина пройшла ВЛК, і в неї є захворювання за однією зі статей вищезгаданого наказу Міноборони, який містить підпункт А, то така людина є непридатною до військової служби.

У документі кожне захворювання має окрему статтю, а в окремих випадках підставою може стати сукупність проблем зі здоров’ям. Тоді людину направляють на додаткові обстеження.

«Загалом визначення ступеня придатності до служби — дуже індивідуальний процес, оскільки підстави для надання статусу „Непридатний“ можуть бути дуже різні. У моїй практиці часто зверталися з запитом про оформлення непридатності через епілептичні напади. Якщо таке захворювання буде підтверджено під час проходження ВЛК, особа може бути визнана непридатною».

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Однак навіть якщо ВЛК встановила непридатність, остаточне рішення має затвердити Центральна військово-лікарська комісія. Без її погодження статус не набуває чинності.

«Іноді цей процес може затягнутися і тривати навіть пів року», — попереджає юрист.

У випадку, коли ЦВЛК відмовляється визнати особу непридатною, вона має право звернутися до суду, щоб оскаржити рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні збільшили обсяги бронювання від мобілізації.

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