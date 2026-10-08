Хто не платитиме пеню за комуналку під час війни: що передбачає закон

Борги за житлово-комунальні послуги / © УНІАН

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Воєнний стан не звільняє українців від обов’язку оплачувати житлово-комунальні послуги. Однак для мешканців територій, де тривають або можливі бойові дії, а також для власників пошкодженого через війну житла діють спеціальні гарантії.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №206 та Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

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Кому не нараховують пеню та штрафи за комунальні борги

Під час воєнного стану діють спеціальні правила для тих, хто має борги за комуналку. Згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та Постановою Кабміну №206, у деяких випадках заборонено нараховувати і стягувати штрафи, пеню, інфляційні нарахування та проценти річних за прострочення оплати за світло, газ, воду.

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Закон зазначає, що це стосується:

людей, які живуть у громадах на територіях можливих або активних бойових дій;

власників житла, яке пошкодили внаслідок воєнних дій.

Чи можуть відключити світло, газ або воду через борг

Згідно з Постановою Кабміну №206, якщо ви живете на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії, постачальник не має права відключати вам комунальні послуги через борг.

Закон зазначає, що це стосується навіть боргів, які з’явилися ще до початку війни. Але є важливий момент: це не означає, що борг зникне. Ви все одно зобов’язані оплачувати ті послуги, якими фактично користувалися.

Тому твердження, що «під час війни за комуналку можна не платити», — неправильні. Як повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на закон, пільги діють не для всіх, а лише для мешканців певних територій і власників пошкодженого житла.

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Що буде, якщо борг за комуналку вже передали виконавцям

Закон України «Про виконавче провадження» передбачає зупинення виконавчих дій у справах про стягнення боргів за комуналку.

Згідно із законом, виконавчі дії зупиняються, якщо:

ви живете на території активних бойових дій або тимчасово окупованій території;

борг стягують за житло, яке є вашим постійним місцем проживання і яке знищили або пошкодили внаслідок бойових дій.

На практиці це означає, що з вас не будуть примусово стягувати борг, поки діють ці обмеження. Закон передбачає, що можуть зняти арешт із ваших коштів і майна, а вашу інформацію — виключити з Єдиного реєстру боржників

Чи зникне борг після закінчення дії обмежень

Ні, борг не зникне. Закон зазначає, що зупинення виконавчих дій або заборона нарахування штрафів не означають списання боргу.

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«Усі передбачені під час воєнного стану обмеження та гарантії не скасовують самого обов’язку оплачувати отримані житлово-комунальні послуги», — наголошується в роз’ясненні Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Це означає, що навіть якщо під час війни вам не нараховували пеню, не відключали послуги або зупинили виконавче провадження, сам борг залишається. Ви зобов’язані оплатити ті послуги, якими фактично користувалися, незалежно від воєнного стану, зазначається в Постанові Кабміну №206 та Законі «Про житлово-комунальні послуги».

Після війни, коли обставини, через які виконавче провадження зупинили, припиняться, виконавець поновить примусове стягнення боргу. Вашу інформацію знову можуть внести до Єдиного реєстру боржників, передбачає Закон України «Про виконавче провадження».

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