Хто очолив «Укроборонпром» після відкритого конкурсу: подробиці призначення

Хто очолив «Укроборонпром» / © Укроборонпром

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Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» обрала нового генерального директора. За підсумками відкритого конкурсу та фінальних співбесід посаду обійняв генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Про це повідомили в “Укроборонпромі”.

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Генеральним директором «Укроборонпрому» став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк

Пошуком, відбором і попереднім оцінюванням претендентів займалося українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

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В «Укроборонпромі» повідомили, що Іван Гаврилюк володіє багаторічним досвідом військової служби, керівної роботи та діяльності в оборонному секторі, а його навички і розуміння потреб Сил оборони сприятимуть розвитку товариства, нарощуванню потужностей виробничих майданчиків та загальному зміцненню оборонно-промислового комплексу країни.

Хто такий Іван Гаврилюк

Іван Юрійович Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль Житомирської області. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище. Згодом здобув вищу військову освіту в Національній академії оборони України, де вивчав питання оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного стримування.

З 1992 до 2014 року пройшов шлях від командира взводу до начальника тилу армійського корпусу. Далі обіймав посади начальника Тилу Збройних Сил України та начальника Головного управління логістики — заступника начальника Генштабу ЗСУ.

З 2020 по 2022 рік працював радником командувача Сил логістики ЗСУ, а 24 лютого 2022 року, був призначений начальником управління зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики.

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З вересня 2022 по жовтень 2023 року генерал-лейтенант працював заступником Головного інспектора Міністерства оборони України. 5 жовтня 2023 року рішенням Кабміну його призначили заступником Міністра оборони, а 17 травня 2024 року — першим заступником очільника відомства. З 1 жовтня 2024 року до 12 травня 2025 року також входив до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

У квітні 2025 року посадовець був звільнений з посади першого заступника, проте вже 25 липня 2025 року знову повернувся на цю ж позицію, де пропрацював до 5 лютого 2026 року. З 5 лютого 2026 року обіймав посаду заступника Міністра оборони України. 20 травня 2026 року Кабінет Міністрів України звільнив Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка з посад заступників міністра оборони.

Кадрові зміни: останні новини

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив звільнення Івана Федорова з посади голови Запорізької ОВА та призначив його очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. На цій посаді він змінив Сергія Сухомлина, який керував відомством з вересня 2024 року

Крім того, уряд звільнив першого заступника голови Держагентства з відновлення Миколу Бойка. Про кадрові ротації повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Після початку повномасштабного вторгнення та окупації міста Федоров відмовився від співпраці з ворогом. 11 березня 2022 року його викрали російські військові, що спричинило масові акції протесту місцевих жителів. 16 березня 2022 року посадовця звільнили з полону в результаті обміну на дев’ятьох російських строковиків. Після цього він продовжив роботу на підконтрольній території, а з лютого 2024 року очолював Запорізьку ОВА.

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