Хто отруїв Ющенка діоксином: нові деталі найгучнішого замаху в історії України

Хто отруїв Віктора Ющенка / © Associated Press

Реклама

Отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка восени 2004 року стало однією з найрезонансніших подій у новітній історії України. За новою версією, це могли зробити люди з його найближчого оточення.

Про це заявив колишній очільник Секретаріату президента Віктор Балога для РБК-Україна.

Реклама

Хто отруїв Віктора Ющенка: висунуто нову версію

Кандидата в президенти Віктора Ющенка нібито отруїли люди з його найближчого кола, які діяли в інтересах іноземних спецслужб. Замах планувався як фізичне знищення політика на тлі жорсткого геополітичного протистояння між Заходом та Сходом.

Реклама

Віктор Балога каже, що має вичерпне уявлення про те, як саме розроблявся та втілювався в життя цей злочин. Головною прогалиною, яка дозволила зловмисникам підібратися настільки близько, Балога вважає невміння Ющенка критично оцінювати власне оточення.

Відповідаючи на запитання про конкретних фігурантів замаху, він відкрито вказав на Давида Жванію — одного з найближчих соратників Ющенка на той час. Він загинув у травні 2022 року під час артилерійського обстрілу так званої «сірої зони» поблизу блокпосту біля села Новопокровка на Запоріжжі.

За різними версіями, опинитися там Жванія міг нібито через те, що хотів за допомогою ФСБ втекти до РФ.

Жванія був проросійським політиком грузинського походження. Також він був присутнім на тій самій вечері, після якої у Ющенка діагностували ураження токсинами.

Реклама

Балога також згадав про наслідки перемоги Ющенка на виборах. Тоді до нової владної команди просочилося чимало бізнесменів та осіб із сумнівною репутацією. Саме тому, після того, як він обійняв посаду голови Секретаріату, Жванії довелося влаштувати масштабну кадрову «чистку».

Отруєння Віктора Ющенка сталося восени 2004 року, у розпал виборчої кампанії. Тоді медики виявили в його організмі критичну концентрацію діоксину. Попри надважкі наслідки для здоров’я, політик зміг виграти президентські перегони, однак справа про замах на його життя досі залишається нерозкритою.

Правоохоронні органи не назвали остаточних замовників чи виконавців у межах офіційного кримінального провадження.

Ющенко спрогнозував занепад Росії

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко заявив, що політика Володимира Путіна неминуче веде Росію до внутрішньої смути та подальшого розпаду. За його словами, попри наявні фінансові ресурси для утримання на плаву, економіка держави-агресорки перебуває в глибокій стагнації та йде у прірву, а дії Кремля лише прискорюють деструктивні процеси.

Реклама

Ющенко переконаний, що після смути у РФ можуть виникнути півтора-два десятки проєктів національного визволення. Як приклад він навів багатші на ресурси регіони, такі як Татарстан, Башкортостан і Якутія, які здатні самостійно розпоряджатися своїми багатствами без Москви, а також нагадав про сформоване національне самоусвідомлення у Дагестані та Чечні.

Він підкреслив, що різні народи РФ не мають між собою нічого спільного — у них відмінні віра, мова, історія та герої. На думку експрезидента, поневолені народи зможуть повстати завдяки збереженому національному осердю — мові, культурі, релігії та пам’яті, як це видно на прикладі татарського народу.

Новини партнерів

Новини партнерів