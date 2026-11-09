Хто поїхав на мирні переговори в Абу-Дабі від України: список посадовців

Хто представлятиме Україну на мирних переговорах / © ТСН

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Стало відомо, що вже сформовано склад української делегації, яка представлятиме країну на тристоронніх перемовинах щодо завершення війни. Зустріч відбудеться 10–11 листопада 2026 року в Абу-Дабі, що в ОАЕ.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

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Хто представить Україну на мирних переговорах в Абу-Дабі

Окрім голови Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, до переговорної групи увійшли:

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очільник Офісу Президента Кирило Буданов ;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця ;

заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький ;

голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Також до дипломатичної групи залучать фахового аналітика від СЗР.

Тристоронній консультаційний формат за участю України, США та РФ пройде за медіаторства США. Порядок денний мирних переговорів охоплює чотири ключові блоки:

Запровадження енергетичного перемир’я — припинення атак на об’єкти енергетики та критичну інфраструктуру. Відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі в межах «зернового коридору». Розв’язання гуманітарних проблем. Прискорення процесів обміну військовополоненими.

Інтереси Вашингтона на зустрічі представлятимуть спецпредставники президента Дональда Трампа — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Переговорну групу від РФ очолюватиме помічник Путіна Володимир Мединський. До складу російської делегації також включені помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники очільника МЗС Сергій Рябков та Михайло Галузін, керівник ГРУ Ігор Костюков і заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

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НАТО на мирних переговорах представлятиме керівник апарату та очільник Офісу генерального секретаря НАТО Марка Рютте — Джеффрі ван Леувен.

На полях саміту будуть присутні високопосадовці з ЄС та провідних європейських держав. Зокрема, у перемовинах візьмуть участь очільник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бьорн Зайберт, головна зовнішньополітична радниця голови Європейської ради Антоніу Кошти Анна-Марія Бура та радник федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з питань безпеки й зовнішньої політики Ґюнтер Зауттер.

До столиці ОАЕ заздалегідь прибув радник із нацбезпеки прем’єр-міністра Великої Британії Ендрю Бернема — Джонатан Пауелл, та наразі невідомо, чи братиме він офіційну участь у перемовинах.

Як повідомив Рустем Умєров, українська делегація вже в дорозі.

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Що буде на переговорах в Абу-Дабі

Нагадаємо, українська переговорна делегація прямує до Абу-Дабі, де 10–11 листопада відбудуться тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Паралельно в Абу-Дабі перебуватимуть представники НАТО, Єврокомісії та країн формату Е4 — Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, з якими проведуть окремі координаційні зустрічі.

Умєров наголосив, що за дорученням президента Володимира Зеленського важливо зберігати узгодженість позицій і забезпечити участь Європи в дипломатичному процесі.

Очільник СЗР подякував ОАЕ за наданий майданчик, а також Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за підготовку зустрічей. Він підкреслив, що головна мета переговорів — досягнення довготривалого й стійкого миру, гарантування безпеки та створення реальних можливостей для післявоєнного відновлення України.

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