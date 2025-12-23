Хто ще може отримати "зимову підтримку" і до якого числа — пояснення Зеленського

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Програма державної «зимової підтримки» охопила вже майже 18 мільйонів громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що прийом заявок на цьогорічну допомогу завершується найближчим часом. Ключовим терміном для українців, які ще не скористалися програмою, є Святвечір.

Реклама

«Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва — це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку», — підкреслив Володимир Зеленський.

Додав, що громадяни зможуть витратити нараховану допомогу до червня наступного року, що дозволить усім учасникам програми скористатися ресурсами у зручний для них час.

«І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють — пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, вже завтра, 24 грудня, завершується реєстрація на отримання державної допомоги в межах програми «Зимова підтримка».

Реклама

Раніше повідомлялося, що, кошти «Зимової підтримки» отримали не всі ті, хто подавав заявки. За останніми даними, понад 13 млн українців подали заяви про «зимову тисячу» в «Дії», а на «зимові 6 500» — понад 300 тис. осіб. В Уряді кажуть, коштів вистачить.