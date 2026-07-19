Хто став на захист Сирського після повідомлень про можливу відставку

Хто підтримав Сирського на тлі закликів про відставку / © Олександр Сирський

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В Україні продовжують розгортатися гостра публічна дискусія та народні мітинги щодо можливої зміни головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

На цьому тлі очільники різних родів військ та експосадовці виступили із заявами на підтримку головкома, закликавши уникати розколу в суспільстві під час війни. На переконання командувачів, оцінювати ефективність керівника ЗСУ має лише президент України як верховний головнокомандувач.

Хто підтримав Сирського на посаді головкома під час народних протестів

Свою підтримку Олександру Сирському задекларував командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Олег Апостол.

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«Особливо прикро чути безапеляційні оцінки від людей, які ніколи не віддавали бойових наказів, не брали на себе відповідальності за життя і здоров’я підпорядкованого особового складу та не ухвалювали рішень, від яких залежить доля підрозділу. Той, хто не відчував цієї відповідальності, не має морального права огульно засуджувати найвище військове командування — людей, які від початку війни разом із військом несуть її тягар, ухвалюють надзвичайно складні рішення та відповідають за них не словами, а власною честю, долею і життям», — пише Апостол.

Він гостро розкритикував хвилю звинувачень, яка шириться у медійному просторі на адресу вищого військового керівництва.

«Критика може бути предметною, професійною та обґрунтованою. Але приниження, безпідставні звинувачення й публічна образа честі та гідності представників найвищої командної ланки є неприпустимими», — додав військовий.

Раніше аналогічну позицію оприлюднив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа. За його словами, спроби розпалювати внутрішні суперечки під час повномасштабної війни працюють виключно на користь ворога.

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Неїжпапа зауважив, що ЗСУ демонструють стійкість, а російська армія так і не досягла своїх стратегічних цілей. Командувач ВМС закликав громадян довіряти Силам оборони, всебічно підтримувати армію та зберігати віру в перемогу.

На підтримку головнокомандувача виступила і колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона написала про професіоналізм Сирського та зауважила, що його підходи до планування операцій є предметом вивчення серед генералів країн НАТО.

Маляр також відкинула закиди щодо нібито «радянської освіти» очільника ЗСУ, і написала, що він здобув сучасний військовий вишкіл в незалежній Україні та навчався за стандартами Північноатлантичного альянсу.

Водночас Маляр визнала наявність проблем та потребу в реформуванні армії, проте додала, що публічна дискредитація керівництва ЗСУ в умовах війни суттєво послаблює обороноздатність держави.

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Претензії військових до Сирського

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський в ефірі телемарафону озвучив низку зауважень до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зокрема, він звинуватив його у створенні штучних «кишенькових армій», використанні підрозділу «Скеля» як репресивного механізму та плетінні інтриг задля відставки міністра оборони Михайла Федорова.

За словами ветерана, наразі відбувається зіткнення радянської та сучасної реформаторської шкіл, а наказ Сирського бойовим підрозділам записувати відео на свою підтримку викликає обурення.

Коментуючи мітинги в Києві, Козятинський заперечив закиди про їхню проплаченість, назвавши акції стихійним народним протестом небайдужих громадян. Він підкреслив, що протести є виключно мирними, проте ігнорування вимог людей владою може призвести до небезпечної втрати довіри військових до Генерального штабу. На думку ветерана, головнокомандувач має зосередитися на фронті, а не на інтригах.

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