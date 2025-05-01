Хто стріляв у Стерненка: спливли подробиці про нападницю, замовника і підготовку до замаху

Волонтер та активість Сергій Стерненко

Реклама

Нападниця, яка стріляла у волонтера та активіста Сергія Стерненка, винаймала квартиру в тому самому ЖК у Києві, де проживає громадський активіст. Замовили напад спецслужби РФ, від яких жінка отримала гроші на свої банківські рахунки.

Про це пише «Українська правда» із посиланням на правоохоронні органи.

Особу жінки, яка скоїла замах на Стерненка, встановлено. Вона 1979 року народження з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Реклама

Нападниця на Стерненка Фото: УП

За даним джерел видання у правоохоронних органах, підрозділами ГУ «І» ДЗНД, ДКР СБ України було встановлено особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, готувала терористичний акт в столиці.

Нападниця на Стерненка Фото: СБУ / © СБУ

«Після надходження грошових коштів від спецслужб РФ, кілерша обготівкувала їх через різні банкомати та банківські каси і на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі», — йдеться у повідомленні видання із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, нападниця слідкувала за Стерненком, а 1 травня здійснила замах із метою вбивства активіста. Її було затримано спецпідрозділом ЦСО «А» СБУ.

Читайте також