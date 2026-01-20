"Хто сильніший — того і правда": Лавров заявив про підготовку НАТО до війни з Росією

Лавров / © Associated Press

Голова МЗС РФ Сергій Лавров зробив низку абсурдних заяв. Мета Заходу завдати Росії стратегічної поразки нібито залишається незмінною та «продовжує існувати в головах і планах європейських лідерів».

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

За його словами, на міжнародній арені більше не діють жодні правила, а світ, за версією Кремля, перейшов до формули «хто сильніший — той і правий». Лавров стверджує, що Захід повністю перекреслив усталені норми міжнародних відносин.

Окремо глава МЗС РФ згадав експрезидента США Дональда Трампа, назвавши його підхід до формування правил поведінки у світі «потрясінням для Європи». За словами Лаврова, саме прагнення Вашингтона самостійно диктувати правила викликало шок серед європейських союзників.

«Якщо на Заході хочуть говорити між собою „за поняттями“, це їхнє право, але Росія говоритиме на основі принципів рівноправності», — зазначив Лавров.

Крім того, Лавров прямо звинуватив Північноатлантичний альянс у підготовці до війни з РФ, заявивши, що в НАТО «всйоз готуються» до прямого протистояння з Росією.

Раніше Лавров анонсував нові контакти з американцями. Зокрема, йдеться про зустрічі з Віткоффом та Кушнером.

«Інтерес з їхнього боку буде зустрінутий РФ з розумінням», — підкреслив він.