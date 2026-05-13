Хто така “Вероніка Феншуй Офіс”: у ЗМІ дізналися, ким є “гадалка” Єрмака

Вероніка Феншуй Офіс, Вероніка Анікієвич, Даниленко / © Facebook

Журналісти-розслідувачі встановили особу «Вероніки Феншуй Офіс», з якою колишній голова ОП Андрій Єрмак, ймовірно, узгоджував кандидатури на топпосади, зокрема Олега Татарова та прем’єр-міністра.

Про це повідомляють «Схеми».

Хто така «Вероніка Феншуй Офіс»

За даними розслідування, Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко) є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології. У телефонних книгах користувачів вона підписана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

«Вероніка Феншуй Офіс» Вероніка Анікієвич. / © "Схеми"

Жінка веде телеграм-канал «Лунные часы», де зазначає:

«За допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагаю людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів» (цитата мовою оригіналу — рос.).

Допис у соцмережі / © "Схеми"

Як з’ясували журналісти, від 2024 року Анікієвич зареєстрована як ФОП для надання індивідуальних послуг. Спроба журналістів отримати її коментар завершилася тим, що вона поклала слухавку.

Як «Вероніка Феншуй Офіс» впливала на рішення Єрмака

У суді прокурорка САП Валентина Гребенюк повідомила, що ексголова ОП, імовірно, надсилав Анікієвич дати народження кандидатів для отримання порад перед призначеннями. Серед осіб, чиї кандидатури обговорювалися:

заступник керівника ОП Олег Татаров;

прем’єр-міністр України;

чинний міністр охорони здоров’я;

керівник ДУС Ігор Лисий.

«Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження», — повідомила у суді прокурорка.

Політичні погляди та родинні зв’язки

Журналісти з’ясували, що Анікієвич активно підтримувала Єрмака у соцмережах та критикувала антикорупційні органи. Повідомлення про підозру посадовцю вона прокоментувала так:

«А почалося з покидьків із НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація трампо-путіна з капітуляції України» (цитата мовою оригіналу — рос.).

Розслідування Схеми. / © "Схеми"

Також «Схеми» встановили, що батько Анікієвич є громадянином РФ і колишнім функціонером «Опозиційного блоку» у Генічеську.

Батько Вероніки Анікієвич. / © "Схеми"

На свіжих фото за травень 2025 року він зафіксований у нині окупованому місті з російською символікою. Раніше він заявляв, що чоловіки «тікають від військкомату», а його соратники «з повагою ставляться до Росії».

Справа Єрмака — останні новини

Варто додати, що колишнього очільника ОП підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив «Сонячний берег».

За версією НАБУ та САП, Єрмак був частиною організованої групи, яка «відмила» 460 мільйонів гривень. Гроші вкладали в будівництво розкішних котеджів у селі Козин на Київщині (містечко «Династія»).

