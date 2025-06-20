Хто точно не повернеться в Україну: демографиня здивувала відповіддю

Елла Лібанова

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Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розповіла, хто з українських біженців, які виїхали через повномасштабне вторгнення, точно не повернуться в Україну.

В інтерв’ю LIGA.net вона пояснила, що існують чинники, які не залежать від нас.

«Ну, скажімо, рівень життя там є і довго буде вищий, ніж в Україні. Скажімо, якщо йдеться про Німеччину, про Голландію, про Данію, та навіть і про Польщу. В середньому він вищий. Якість життя — краща. Тут ми нічого зробити не можемо», — каже демографиня.

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Це також стосується родин, в в складі якої є хтось хронічно хворий.

«Скажімо, онкохворий. Онкохворі отримують за страховкою медичною практично весь комплекс послуг безкоштовно. Ліки, приладдя якесь, допомога, ну і так далі. Я не кажу зараз про якість медичної допомоги, про доступність, я не про те. Там вона безкоштовна. В нас за більшість цих послуг доведеться платити. Люди це теж мають на увазі», — каже Елла Лібанова.

Також сильно впливає на рішення повернутися — вся родина виїхала чи ні. Так, якщо виїхала вся родина, дуже мало шансів, що вони повернуться.

«А якщо тут залишилися батьки або близькі родичі якісь, або чоловік, шансів значно більше. Хоча чоловік потім після завершення війни може, навпаки, поїхати туди. Може, але не факт. Все ж таки, якщо чоловік ще тут, в нас більше шансів повернути дружину», — пояснила демографиня.

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Крім того, важливо, чи залишилась та збереглася у родини в Україні нерухома власність.

«Тому що, коли власність є, люди все ж таки думають, ну да, там в мене будинок, там в мене якась земелька, там в мене якісь городи, якесь там господарство, щось там є. А якщо немає, легше піднятися. Чому містяни частіше виїжджали, і зараз частіше їдуть в евакуацію, ніж селяни? Тому що містянам легше піднятися. Ну чого мені, взяла якусь там валізу з речами, комп’ютер поклала в сумку, все. А там як з господарством? І це все, безумовно, по-різному впливає», — каже Елла Лібанова.

Раніше ми писали про те, що у ЄС заговорили про завершення тимчасового захисту для українців: які є варіанти.