Хто відключив Україні Starlink: роботу вже відновили, але свою відповідальність у Трампа так і не визнали

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Роботу Starshield — військової системи супутникового зв’язку Starlink — для Сил оборони України відновили. Про це в суботу, 24 жовтня, повідомив Володимир Зеленський. Хоча днем раніше, після обіцянки Дональда Трампа поговорити з власником SpaceX Ілоном Маском, український президент заявляв, що обмеження діють, і швидкість Starshield не відновлено.

Нагадаємо, що вперше сповільнення роботи Starshield українські військові зафіксували 14 жовтня — через кілька днів після обмеження Вашингтоном обміну розвідданими з Києвом, зокрема про пуски російської балістики. Це сталося на тлі суттєвого погіршення відносин між США та Україною. Напередодні проміжних виборів до Конгресу, які республіканці програють через зростання цін на пальне, продукти та оренду житла, американська адміністрація вирішила зробити цапом-відбувайлом саме Україну.

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У зростанні цін на дизель на американських заправках Трамп та його команда звинувачують українські удари по російським НПЗ. Хоча насправді до цього призвела програна США війна в Ірані й заблокована Тегераном Ормузька протока. Від початку вересня адміністрація Трампа публічно й непублічно вимагала від України припинити удари по російським НПЗ. А вже 9 жовтня, після телефонних переговорів із Путіним, Трамп заявив про закупівлю російського дизелю, скасувавши відповідні санкції.

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Разом із цим Україна стикнулася з обмеженням роботи Starshield, обміну розвідданими та продажу певних видів зброї. Хто в США стоїть за цими рішеннями? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Відключення Starlink: у Трампа не можуть знайти крайнього

Вже понад два тижні переважна більшість американських ЗМІ наголошує, що адміністрація Трампа намагається уникнути відповідальності за програну війну в Ірані, яка призвела до світової енергетичної кризи. Як наслідок, ціни на американських заправках різко пішли вгору. Це потягнуло за собою здорожчання продуктів харчування та зростання інфляції у цілому. Хоча саме зниження вартості продуктового кошика, пального та оренди житла було головною передвиборчою обіцянкою Трампа у 2024 році.

Тож чинна американська адміністрація знайшла, як там вважали, «легку» мішень — Україну.

Саме наші удари по російським НПЗ Трамп та його команда публічно назвали головною причиною зростання вартості дизелю. Зрештою Вашингтон пішов на дизельну оборудку з Москвою. Вочевидь в адміністрації США вважали, що вже сам факт оголошення про цю угоду змусить ринки відреагувати й ціни на пальне знизяться. Проте так не сталося. Чого не скажеш про рейтинги Трампа та республіканців — американські виборці не зрозуміли, чому Сполучені Штати так стрімко стали на бік Росії.

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Ще більший удар по рейтингу чинної американської адміністрації, який вийшов далеко за межі самих США, спричинило рішення про обмеження обміну розвідданими (зокрема, ненадання інформації про пуски російської балістики) та роботи Starshield для Сил оборони України. Це призвело не лише до зриву низки наших місій на фронті, а й до проблем зі збиттям російських реактивних шахедів. І, судячи з того, як всі в команді Трампа відхрещуються від відповідальності за це рішення, що призвело до суттєвого зростання загиблих цивільних українців — за даними ООН на 85% — репутаційні наслідки для них доволі суттєві.

Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гегсет запевняли, що адміністрація не давала вказівок обмежити швидкість Starshield для Сил оборони України. Спочатку президент США навіть сумнівався, що «це був Ілон». Водночас Reuters, посилаючись на двох американських й одного західного посадовця, повідомляв, що наказ надійшов із Білого дому. Пізніше The Wall Street Journal написала, що це начебто власник SpaceX Ілон Маск обмежив швидкість Starlink/Starshield. Проте, за інформацією видання, Маск обговорював це з Трампом ще до ухвалення відповідного рішення.

Недовіра до США: в Європі працюють над аналогом Starlink

WSJ також повідомила, що в Білому домі навіть ініціювали неофіційне розслідування. Проте важко уявити, що таке серйозне рішення Ілон Маск, який останнім часом поновив свою публічну критику українського президента в Х, не приховуючи проросійського підходу до умов закінчення війни, міг ухвалити одноосібно. Адже Starshield, крім самих США, також використовують Британія, а Нова Зеландія тестує систему. Європейські країни теж використовують Starlink. Тож це доволі серйозний удар по репутації Сполучених Штатів.

ТСН.ua вже писав, що європейські країни та Канада активізують роботу над альтернативними системами зв’язку. Але швидко це не відбудеться. Зокрема Єврокомісія заявляла, що система IRIS — європейський аналог Starlink — запрацює не раніше 2029 року. Система раннього попередження про пуски балістичних ракет в Європі з’явиться ще пізніше — на початку 2030-х років. Тож з огляду на залежність від американських супутників, європейські посадовці неофіційно радять Зеленському та українським посадовцям зменшити публічну критику Трампа та його команди.

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Проте, з іншого боку, американські ЗМІ констатують, що саме публічна інформаційна кампанія Києва, зокрема ототожнення рішення США обмежити обмін розвідданими та швидкість роботи Starshield зі зростанням кількості вбитих і поранених українців, змусили Білий дім не просто все відмінити, а й публічно відхреститися від таких дій, зробивши крайнім Ілона Маска. Проте власник SpaceX ще раз наголосив, що «Starshield — це система, яка контролюється урядом США, й вирішувати, як її використовувати, — їхня справа», вигадавши нову причину для звинувачень Києва.

«Військові України порушили умови використання Starlink, і використали його для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей (вочевидь у Росії — Ред.). Цю прогалину закрили минулого тижня», — дописав в Х Ілон Маск.

Радник українського президента з оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов відповів, що ще від лютого цього року всі термінали Starlink над Україною, включно з окупованими територіями, мають обмеження швидкості 70-90 км/год, а над територією Росії Starilnk взагалі не працює.

«Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів діпстрайками та мідлстрайками», — додав Бескрестнов.

У п’ятницю, 23 жовтня, Дональд Трамп заявляв, що якщо Україна має проблему зі зв’язком Starlink, він її вирішить. Президент США так і не сказав, чи дзвонив Ілону Маску з проханням відновити роботу Starshield. Проте низка американських ЗМІ повідомила, що такий дзвінок був. Після цього ми побачили, що швидкість системи відновилася. За словами президента Зеленського, це дуже важливо для фронтової логістики та захисту України від реактивних шахедів.

Також з високою долею вірогідності можна припустити, що пошук відповідальних за обмеження швидкості Starlink/Starshield для Сил оборони України стане предметом розслідувань у Конгресі після проміжних виборів 3 листопада. Адже за численними соцопитуваннями, республіканці втратять більшість у Палаті представників і, можливо, навіть й у Сенаті. Проте вже зараз окремі сенатори ініціювали свої розслідування щодо рішень, які обмежили оборонні спроможності України.

Дата публікації 20:13, 23.10.26 Кількість переглядів 3 Чому Білий дім тисне на Зеленського та чого чекати від США: резонансне інтерв’ю Бена Годжеса

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